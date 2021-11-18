Стрілянина в Миколаєві: поранений із дробовика чоловік заявив, що він учасник бойових дій

В якому напрямку міг зникнути нападник, чи є його прикмети, в поліції поки не розголошують.

Стрілянина у середмісті Миколаєва - один чоловік загинув, ще одного поранено. Усе сталося у дворі багатоповерхівки. Після розстрілу нападник втік, рушницю кинув у сусідньому дворі. Зараз у місті оголошено спецоперацію - шукають стрільця.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Будинок, де сталася стрілянина у самому середмісті. Потрапити всередину не так вже і просто, адже тут брама та паркани на електронних замках.

Мешканці кажуть, постріли пролунали напередодні близько 8 вечора, біля одного з під’їздів помітили пораненого чоловіка, перелякані люди викликали поліцію. Коли приїхали копи та медики чоловік був вже мертвий. Неподалік у дворі знайшли рушницю, її вже віддали на експертизу. Наймовірніше, саме з неї стріляв нападник. Адже експерти кажуть: у загиблого стріляли саме з дробовика.

В якому напрямку міг зникнути нападник, чи є його прикмети, в поліції поки не розголошують.

За інформацією місцевих ЗМІ, застрелений - 51-річний бізнесмен. Він начебто приїхав у двір на автомобілі разом з товаришем. Зупинився біля підїзду і в цей момент по авто невідомий відкрив стрілянину. Одного чоловіка поранив у руку, той впав на підлогу машини. Другий чоловік кинувся до підїзду, аби сховатися. На сходах його наздогнав другий постріл. Місцеві жителі кажуть, і загиблий і потерпілий вочевидь не з їхнього будинку.

Новини Миколаєва: під час стрілянини у середмісті загинув чоловік, ще одного поранено

«Тут абсолютно нові люди останнім часом жили. Будинок вважається привілейованим - сталінські споруди, тому сюди все нові з грошима товариші намагаються отримати квартиру», - розповідає місцевий.

«Сидів чоловік у швидкій, говорив, що він учасник бойових дій, що його ніби зачепило», - додає сусідка.

Імен загиблого та потрпілого в поліції не кажуть. Що вони робили у дворі цього будинку - офіційної інформації теж немає. Взагалі поліція поки що не коментує інцидент. Кажуть єдине - шукають вбивцю. У місті оголошено спецоперацію по затримання стрільця.

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