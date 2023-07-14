"Стріляй по ногах!": на Дніпропетровщині шестеро військкомів ганялися за чоловіком з пістолетом

На Дніпропетровщині спілкування цивільного з військовими, які, ймовірно, мали намір видати йому повістку, закінчилось стріляниною.

Мешканці Дніпропетровської області в одному з Telegram-каналів оприлюднили відео, на якому можна побачити, що декілька людей у військовій формі, ймовірно, представники військкомату, в зоні відпочинку наздоганяють чоловіка.

На Дніпропетровщині вручали повістки / Фото: скриншот з відео

Авторка відео стверджує, що таким чином представники військкомату видають повістки. До цього додала, що почула на адресу чоловіка, який тікав, фразу: "Стріляй по ногам". Згодом на відео лунає постріл у повітря. Хто саме його здійснив – автор відео цього не каже, але на ролику помітно, що руку до гори з якимось предметом підіймає чоловік у цивільному.

Після цього один з військових повалив на землю цивільного.

"Вони б’ють його!", - кричить авторка відео.

Наразі всі обставини цієї події з’ясовують правоохоронці. Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

"Матеріал зареєстрований, встановлено частину учасників події, зараз з ними спілкуються поліцейські. Із заявами до нас ніхто не звернувся. Матеріал ми зареєстрували по публікаціях в ЗМІ. Поліцейські наразі проводять перевірку та встановлюють всіх учасників події", - повідомила нам Ганна Старчевська.

За даними наших джерел в МВС, учасниками подій були в тому числі і представники ТЦК.

Нагадаємо, на Тернопільщині працівники ТЦК зупинили автобус і силоміць затримували чоловіка.

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