Стріляють артилерією та дронами-камікадзе: як армія Путіна знищує місто на Дніпропетровщині

Нікопольський район Дніпропетровщини уже майже два роки живе під постійними обстрілами. Він не на лінії зіткнення, але ворог близько - на протилежному боці колишнього Каховського водо-сховища.

Із тимчасово окупованого Енергодара, прикриваючись Запорізькою АЕС, російські загарбники безперервно гатять про прибережних громадах. Прицільно б’ють по житлових кварталах дронами та артилерією. Про наслідки цих атак - у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Днями окупанти обстріляли спальний район у середмісті Нікополя. Туди прилетіло майже десяток снарядів зі ствольної артилерії.

"У нас на оцей невеликий куток було шість прильотів, один влучив нам, один влучив у сусідній дім, у кришу не розірвався і в квартирі впав, другий влучив в алею, теж не розірвався і викотився на проїжджу частину", - каже голова ОСББ Тетяна Герцин.

Тетяна Герцин.

Тетяна після обстрілу намагається оцінити завдану шкоду. Лише вибиті вікна рахує десятками.

Пані Алла показує квартири після прямих влучань. Жінка приглядає за ними, бо сусіди тут не живуть. Чоловіки на фронті, жінки з дітьми виїхали подалі від обстрілів. В одній з осель, аби стеля не впала на голову, її намагаються підперти.

Рівняють із землею окупанти і так званий старий Нікополь – берегову лінію, де здебільшого приватний сектор. Пані Валентина нещодавно ледь не загинула. На її та сусідське подвір’я та прилетіло півдесятка снарядів. Перебило газову трубу. Сховатись жінка не встигла. Валентина своїми руками зводила цей будинок, саджала кожне дерево та квітку. Мріяла про спокій на пенсії. Кинути усе каже не може, має господарство, ще й сусідські двори доглядає.

Нікополь

Тільки за останній тиждень окупанти, що засіли на сусідньому березі колишнього Каховського водосховища, зруйнували та пошкодили тут близько сорока будинків. Загострення з обстрілами, кажуть у місцевій адміністрації, почалось близько двох місяців тому. Коли російські військові на додачу до артилерії почали масово приміряти FPV-дрони, останнім часом ще й із нічним баченням.

"Продовжується використання нічних FPV-камікадзе з теплокамерами, з нічним камерами, це також характерно для територій де ведуться активні бойові дії, для лінії зіткнення", - каже голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Бійці ЗСУ дають відповідь окупантам, однак це не просто. Росіяни гатять по мирному населенню прикриваючись Запорізькою атомною станцією.

Силам оборони вдається збивати до сімдесяти відсотків дронів. Ті що долітають, несуть смерть і руйнування. Росіяни вбили майже 90 мирних мешканців Нікопольського району, більше 400 поранили.

Знищені квартири у Нікополі

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