Стрімке піке: куди котиться курс валют і що буде з гривнею далі

Гривня ставить антирекорди, а супермаркети готують нові цінники.

Восьмий рекорд долара за січень та що тепер буде з цінами

Ну а українці з тривогою стежили за курсом валют цього тижня! Долар і євро б’ють рекорди. Гривня поволі дешевшає від нового року. Завтра, 19 січня, долар увосьме за січень оновить історичний максимум. Офіційний курс Нацбанку на понеділок — 43 гривні 41 копійка за один «зелений».

Що на цьому тлі відбувається з євро? Чого чекати далі від ринку валют? І як це впливає на ціни в супермаркетах? Дізнавався кореспондент ТСН.Тижня Олександр Загородний.

Усе почалося одразу після Нового року. Долар. Ледь не щодня він дорожчає в середньому на 20-30 копійок. Уже у понеділок, 19 січня, «зелений» у восьмий раз за січень оновить історичний максимум — він коштуватиме 43,41 коп. Євро — 50,43 коп.

То що відбувається з українською економікою і чи варто хвилюватися? На курс вплинуло кілька чинників, зауважує експерт Гліб Вишлінський. Насампееред — сезонність. Усі організації, підприємства у грудні, до кінця фінансового року поспішали освоїти бюджети і от гривні на ринку стало забагато.

А от валюти стало навпаки менше. Чому? Експерт пояснює: певною мірою через аграріїв. Вони продали зерно, але міняти свої євро та долари почнуть лише весною, коли купуватимуть добрива та техніку. Ще одна причина — Національний Банк України вирішив трохи відпустити курс, можливо через вимоги МВФ, а, можливо, через те, що інфляція знизилася, а тому витрачати золотовалютні резерви на підтримку гривні Нацбанк не хоче.

Отже валюта подорожчала і тепер питаня що буде з цінами? Ми їдемо у великий супермаркет столиці. Набираємо у візочок найнеобхідніших товарів на 1000 гривень. Молоко, вода, печиво, іграшка, крупи, халви взяли, відмовляємося від іграшки, бо вже не вписуємося у ліміт. На 1000 гривень не дуже вже й розженешся.

За кілька останніх тижнів ціни на товари в Україні зросли. І експерти кажуть, що дива не станеться, вони зростатимуть і надалі. Але поступово, тому що з кожним новим завезенням товару за кордону вже будуть враховувати курс гривні до долара та євро. А от якщо подорожчає бензин, то ціни зростуть автоматично і практично миттєво. Бо є таке слово — логістика.

У кожному ціннику вже закладені витрати за доставку. Євген зі своїм собакою уважно придивляються до цін. Зважують кожну покупку. Чоловік зізнається, навіть стіл у новорічну ніч цього разу був значно скромнішим, ніж раніше.

Директор з продажів мережі супермаркетів Айк Манукян і сам помітив — покупці почали економити.

«Ми бачимо, як знижується купівельна спроможність також. Є люди, які купують менше, ніж купували. Відмовляються від якихось конкретних товарів, переходять на інші товари. Для прикладу, є люди, які купували червону рибу декілька років тому, цього року вони перейшли на курку, наприклад», — зазначає Манукян.

Директор зауважує, що його супермаркету за добу лише на пальне для генераторів треба до 170 тисяч гривень, але переконує, що в ціну товарів ці витрати не закладає, а от курс гривні на кінцеву ціну впливає, хоч і не одразу.

А от змова великих супермаркетів, щоб штучно підняти ціни на продукти неможлива, переконує директор. В Україні все-таки ринкова економіка, а конкуренція у їхній царині чи не найжорсткіша. А ще наші експерти нагадують, що ціни ростуть не через курс гривні, а через ворожі обстріли, через війну, і покупці, здається, це розуміють.

Матеріали про здорожчання товарів в Україні ТСН робить вже більше ніж чверть століття. І зазвичай люди у цих сюжетах говорять подібні речі: здорожчала капуста, дорога морква. Бачимо по їхніх корзинах. Вони не нарікають, вони так зціплюють зуби і кажуть, «у нас все добре». Коли запитують, чи була ікра в них в новорічну ніч на святковому столі, вони кажуть, що була. Кабачкова. Але вони кажуть, що це не дуже важливо. Є речі важливіші.

Раніше ми писали, чи зростуть ціни на продукти та послуги через здорожчання курсу долара та євро.

