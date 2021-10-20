Стрімко падає сатурація і температура до 39 градусів: медики кажуть про важчий перебіг COVID у хворих

Стрімко падає сатурація і температура до 39 градусів: медики кажуть про важчий перебіг COVID у хворих

До коронавірусу також додається пневмонія.

Штам коронавірусу, який циркулює в Україні, швидше призводить до важкого перебігу хвороби.

Про це ТСН розповіли в реанімації однієї зі столичних лікарень.

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Більш агресивний і підступний - так COVID-19 нині характеризують медики. За їхніми словами, у пацієнтів стрімко падає сатурація, але відчувають вони це не одразу. Практично у кожного піднімається температура до 39 градусів. Втім, збити її важко. До коронавірусу також додається пневмонія.

Саме тому вільними місця у реанімації довго не бувають. Крім того, навіть після виписування люди не одразу можуть позбутися залежності від кисню.

Медики кажуть, серед найважчих пацієнтів більшість тих, хто не імунізувався.

Як повідомлялося, за останню добу, 18 жовтня, від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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