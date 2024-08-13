"Стримуй. Ким? Вони ледь ходять і втрачають свідомість": командир емоційно розкритикував методи мобілізації

Командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов на позивний "Кеп" емоційно розкритикував діяльність Територіальних центрів комплектування щодо методів мобілізації, яку ті проводять. Часто на фронт потрапляють чоловіки, які ні фізично, ні психологічно не готові до цього.

Про це він заявив в ефірі телемарафону в слоті "1+1".

"Я не розумію, для чого це роблять ТЦК і навчальні центри - дають просто масу людей. Мені - як командиру роти - прислали 45 людей. З них десять ми через три дні відразу відправили в пункт тилового забезпечення. Вони ледь ходять.... У нас був тактичний медик. Він накладає турнікет і втрачає свідомість. Це ще без поранення, без нічого... Для чого, скажіть, будь ласка, проводити таку... важко підібрати слово...", - обурено заявив військовий.

Він вважає, що військкоми просто таким чином "галочку собі ставлять". Натомість, що ці люди будуть робити на передовій, їх мало хвилює.

"У нас є сто людей... А далі ротному роби, що хочеш. У мене 96 людей наповнення штату. Мені дають зону відповідальності. Будь ласка, стримуй. Ким? Да, один раз ми вийшли - нас 45-50 людей. А їх змінити треба. Це ще я не кажу про поранення, якісь неповоротні втрати", - каже Баранов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИПАЛИВ ПРАВДУ В ЕФІРІ БЕЗ ЦЕНЗУРИ! Командир роти СКАЗАВ ВСЕ, ЩО ДУМАЄ ПРО ТЦК

Нагадаємо, також командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов відверто розповів про втрати на фронті. Зокрема, він розкритикував тих командирів, які воюють приданими підрозділами, вважаючи їх чужими.

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