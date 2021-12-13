Струс мозку, шви та крововилив: у Києві на маму, яка відводила дитину до школи, впала величезна гілка (фото)

Потерпіла звертатиметься до поліції.
У Києві на вул. Жмеринська, 20, на території школи №215 на жінку, яка відводила свою дитину до навчального закладу, впала гілка. У потерпілої крововилив, струс мозку. Також жінці на голові наклали шви.
Про це потерпіла Ольга розповіла у коментарі ТСН.ua.
"Я забула дитині дати водичку, йшла занести. Тільки-но зробила декілька кроків на територію школи, почула хруст і все. Я пам'ятаю, що я вже була на колінах і біля мене було багато батьків дітей. Мене завезли до лікарні, наклали шви. У мене струс мозку, крововилив", - розповіла нам потерпіла.
Жінка додає, що місце, де на неї впала гілка, спочатку було не обгороджене. Лише після того, як вона травмувалася, там з'явилися попереджувальні знаки.
"Коли я йшла до школи, це було о 7:50-8:15, то не було жодних попереджувальних знаків. Коли мене госпіталізували, то там був мій чоловік, який вже побачив, що місце обгородили стрічкою. Якби так зробили одразу, то нічого б не сталося", - каже Ольга.
Жінка додає, що після інциденту вже почувається краще. Вона звертатиметься до поліції із заявою.
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