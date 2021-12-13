Струс мозку, шви та крововилив: у Києві на маму, яка відводила дитину до школи, впала величезна гілка (фото)

Струс мозку, шви та крововилив: у Києві на маму, яка відводила дитину до школи, впала величезна гілка (фото)

Потерпіла звертатиметься до поліції.

У Києві на вул. Жмеринська, 20, на території школи №215 на жінку, яка відводила свою дитину до навчального закладу, впала гілка. У потерпілої крововилив, струс мозку. Також жінці на голові наклали шви.

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Про це потерпіла Ольга розповіла у коментарі ТСН.ua.

"Я забула дитині дати водичку, йшла занести. Тільки-но зробила декілька кроків на територію школи, почула хруст і все. Я пам'ятаю, що я вже була на колінах і біля мене було багато батьків дітей. Мене завезли до лікарні, наклали шви. У мене струс мозку, крововилив", - розповіла нам потерпіла.

Фото потерпілої

Жінка додає, що місце, де на неї впала гілка, спочатку було не обгороджене. Лише після того, як вона травмувалася, там з'явилися попереджувальні знаки.

Фото потерпілої

"Коли я йшла до школи, це було о 7:50-8:15, то не було жодних попереджувальних знаків. Коли мене госпіталізували, то там був мій чоловік, який вже побачив, що місце обгородили стрічкою. Якби так зробили одразу, то нічого б не сталося", - каже Ольга.

Жінка додає, що після інциденту вже почувається краще. Вона звертатиметься до поліції із заявою.

Фото потерпілої

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