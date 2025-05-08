Сценарії війни в Україні: полковник зі США розповів, як можуть вплинути Трамп і ЄС

Президент США Дональд Трамп і війна в Україні / © ТСН.ua

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Якими можуть бути сценарії подальшого розвитку війни Росії проти України в залежності від кроків адміністрації президента США Дональда Трампа та дій Євросоюзу — розповів полковник у відставці американського Корпусу морської піхоти, старший радник Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.

Свої оцінки Канчіан озвучив ТСН.ua.

Сценарії розвитку війни в Україні

1. Трамп кине виклик Путіну та посилить тиск на Росію, особливо після підписання угоди про надра з Україною.

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За словами полковника у відставці, це вже відбувається, оскільки видно, що Росія є каменем спотикання. Питання в тому, наскільки ще більше тиску Трамп може чинити на Росію. Він погрожує це зробити.

2. Трамп продовжить політику Байдена щодо підтримки України, але не зробить надто багато, щоб Росія не програла, а Україна не виграла.

В адміністрації Трампа існує серйозний опір наданню допомоги Україні, тому Канчіан вважає, що не буде жодних заяв щодо подальшої підтримки, як це було за часів адміністрації попереднього президента США Джо Байдена. Адміністрація Трампа може застосувати політику ігнорування, коли вона дозволить продовжувати постачання зброї та обмін розвідувальними даними, але не буде більше втручатися.

3. Адміністрація Трампа вмиває руки, виходить з переговорів та припиняє будь-яку військову допомогу Україні. Тут також постає питання, чи погодиться Трамп продавати зброю Україні, і чи зможе і захоче ЄС замістити американську військову допомогу.

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«З огляду на відсутність прогресу, Сполучені Штати, ймовірно, відійдуть від переговорів. Якщо Україну не вважатимуть перешкодою, а тепер цією перешкодою є Росія, я не думаю, що Сполучені Штати припинять військову допомогу. Трамп точно продаватиме зброю Україні. Він розглядає продаж зброї як елемент зміцнення американського виробництва. Європа, здається, риторично активізується, але її наявні запаси доступної зброї обмежені», — розповів експерт.

До слова, на думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, в адміністрації Трампа немає людей, які можуть «здати» Україну Путіну, незважаючи на те, що більшість так званих «трампістів» у Республіканській партії виступають проти будь-якої закордонної допомоги.

Водночас інший колишні голова МЗС України Вадим Пристайко заявив — політика Трампа видається такою, що Україну потроху «здають». За словами дипломата, в американській адміністрації продовжують вважати, що Росію неможливо перемогти.

На думку директора програми «Росія та Євразія» у Chatham House у Лондоні Джеймса Ніксі, Трамп не продовжуватиме політику Байдена щодо підтримки України. За словами експерта, нинішній президент США «не є чесним посередником і не на боці України».

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