Студент-медик заплатить понад 90 000 гривень штрафу через “помсту”

Студента покарали через шахрайство

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У Волинській області на понад 90 000 гривень оштрафували студента через шахрайську схему. Хлопець продавав на платформі OLX неробочі ігрові приставки Xbox під виглядом справжніх.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області.

Віртуальні Xbox за реальні тисячі: як працювала онлайн-схема

Як встановило судове слідство, серійна шахрайська діяльність тривала у період з вересня 2024 року по грудень 2025 року. Обвинувачений, перебуваючи у своїй квартирі в Нововолинську, розробив чіткий план незаконного збагачення. Використовуючи власний мобільний телефон iPhone 13 Pro, він створив на платформі OLX низку фіктивних облікових записів під вигаданими іменами.

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На цих сторінках хлопець розміщував привабливі оголошення про продаж сучасних ігрових консолей різних моделей: Xbox, Xbox One S, Xbox Series S та Xbox Series X. Для ілюстрації оголошень він використовував реальні фотографії пристроїв, хоча заздалегідь чітко знав, що вся ця техніка перебуває у неробочому стані й купується як брухт.

Схема відправлення та отримання грошей через поштове відділення була ідентичною для всіх епізодів:

Покупці бачили привабливу ціну, зв’язувалися з «продавцем» і замовляли консоль через послугу накладеного платежу;

Зловмисник через відділення «Нової Пошти» №4 у Нововолинську відправляв замовникам зламаний товар;

Покупці оглядали коробку на пошті, оплачували накладений платіж, після чого кошти автоматично зараховувалися на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», яка належала шахраю.

Суми замовлень суттєво варіювалися залежно від модифікації консолі. Так, за базову версію Xbox зловмисник брав 4 100 гривень, за моделі Xbox Series S — від 6 865 до 8 842 гривень, а за найпотужнішу модель Xbox Series X 1ТВ видурив у однієї з потерпілих рекордні 15 799 гривень. Загальна сума доведеної майнової шкоди, яку аферист встиг заподіяти громадянам за час своєї діяльності, склала 87 910 гривень.

Що розповів підсудний

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину в усіх епізодах. Свої дії він пояснив психологічним чинником — мовляв, підштовхнуло до шахрайства те, що колись у житті з ним вчинили точно так само. Хлопець щиро розкаявся, активно допомагав слідству та оперативно повернув усім потерпілим гроші. Ошукані покупці на суд не приїхали, надіславши заяви, що претензій до парубка більше не мають і отримали розписки про повне відшкодування збитків.

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Зважаючи на те, що обставини злочину ніким не оспорювалися, суд застосував ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження всіх доказів та обмежився допитом підсудного.

Під час обрання покарання захист надав суду розлогий перелік характеристик, які характеризували обвинуваченого з винятково позитивного боку. З’ясувалося, що шахрай є студентом 3-го курсу денної форми навчання Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, де навчається на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України. Крім того, він офіційно працює продавцем-консультантом, позитивно характеризується кафедрою фізичної реабілітації та спортивної медицини, де активно займається спортом, і навіть є регулярним донором крові. Вагомими пом’якшувальними обставинами суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів та повне добровільне відшкодування шкоди. Обтяжуючих обставин виявлено не було.

Вирок суду

Суд врахував, що підсудний притягується вперше, вчинив один кримінальний проступок (ч. 1 ст. 190 КК України) та серію нетяжких злочинів (ч. 2 ст. 190 КК України), а також взяв до уваги його майновий стан та заробітну плату в ритейлі. Суд наголосив, що згідно з ч. 2 ст. 53 КК України, у разі вчинення майнових злочинів із покаранням у вигляді штрафу, сума стягнення в жодному разі не може бути меншою за розмір завданої матеріальної шкоди.

Рішення суду:

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Хлопця визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України;

За першу статтю призначити штраф у розмірі 34 000 гривень, за другу — 90 100 гривень;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України (за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) остаточно визначити хлопцю покарання у вигляді штрафу в розмірі 90 100 гривень на користь держави.

Захід забезпечення у вигляді арешту майна, накладений під час слідства, суд ухвалив скасувати. Проте, на підставі статей 96-1 та 96-2 КК України, суд застосував щодо засудженого процедуру спеціальної конфіскації. Ключове знаряддя вчинення злочинів — смартфон iPhone 13 Pro, з якого створювалися фіктивні акаунти на OLX та велося листування з жертвами, примусово та безоплатно вилучено у власність держави.

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