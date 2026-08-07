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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Студент приїхав до батьків на Рівненщину та вчинив моторошний вибух — деталі

На Рівненщині вибух гранати позбавив юнака кисті та пальця, а його 23-річна дівчина дістала важкі травми.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
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На Рівненщині рятують хлопця і дівчину, які постраждали через вибух

На Рівненщині рятують хлопця і дівчину, які постраждали через вибух / © Freepik

На Рівненщині в родині одного з колишніх військовослужбовців, який підозрюється у тому, що привіз з фронту гранату, стався жахливий випадок — внаслідок вибуху тяжко постраждав його 22-річний син та дівчина цього юнака.

Як розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, молода пара — студенти-медики — приїхала до батьків в гості зі столиці.

За даними поліції, після того, як хлопець знайшов цю гранату, вона здетонувала в його руках. Вибух позбавив чоловіка кисті, пальця та призвів до інших травм, його 23-річна дівчина також дістала важкі травми.

Колишній військовослужбовець затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

«На жаль, навіть такі болісні випадки нічого не вчать людей. З початку цього року поліцейські вилучили 19 666 гранат, що зберігались незаконно. Завдяки цьому 19 666 тисяч вибухів не стались», — повідомив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, у Рівному СЗЧівець ледь не підірвав себе та копів гранатою під час перевірки документів.

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