На Рівненщині рятують хлопця і дівчину, які постраждали через вибух / © Freepik

Реклама

На Рівненщині в родині одного з колишніх військовослужбовців, який підозрюється у тому, що привіз з фронту гранату, стався жахливий випадок — внаслідок вибуху тяжко постраждав його 22-річний син та дівчина цього юнака.

Як розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, молода пара — студенти-медики — приїхала до батьків в гості зі столиці.

Реклама

За даними поліції, після того, як хлопець знайшов цю гранату, вона здетонувала в його руках. Вибух позбавив чоловіка кисті, пальця та призвів до інших травм, його 23-річна дівчина також дістала важкі травми.

Реклама

Колишній військовослужбовець затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

«На жаль, навіть такі болісні випадки нічого не вчать людей. З початку цього року поліцейські вилучили 19 666 гранат, що зберігались незаконно. Завдяки цьому 19 666 тисяч вибухів не стались», — повідомив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, у Рівному СЗЧівець ледь не підірвав себе та копів гранатою під час перевірки документів.

Новини партнерів