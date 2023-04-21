"Студент відмовився слухати Чайковського і Рахманінова": в Одесі викладачку коледжу "звільнили через російську мову"

В Одеському театрально-художньому фаховому коледжі звільнили 82-річну викладачку музики та історії мистецтв після того, як студент поскаржився на її викладання російською.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла правозахисниця Ксенія Проконова, яка представилася родичкою викладачки.

"В Одесі було звільнено викладачку через російську мову. Звучить як вкид, якби цього не сталося у моїй родині. Серед студентів з'явився охочий обмежити свій освітній горизонт за рахунок російських композиторів. Студент цілком серйозно відмовився слухати Чайковського, Рахманінова і що з ними. Пізніше подав скаргу на те, що 82-річна викладачка веде урок у зум російською", — написала обурена жінка і виступила на захист викладачки.

Вона звинуватила керівництво коледжу, яке, за її словами, "не намагалося розібратися в ситуації" і нібито змусило викладачку звільнитися.

"Не подобається програма — змінюйте її. Це не питання викладача", — додала жінка.

Викладачку в Одесі звільнили після скарги студента на викладання російською / Скриншот з Facebook Ксенії Проконової

В Одеському театрально-художньому фаховому коледжі в коментарі ТСН.ua підтвердили, що викладачка звільнилася після скарги студента. Однак наголосили, що жінку ніхто не змушував до цього.

За словами секретарки навчального закладу, після наради викладачці запропонували написати заяву за власним бажанням, на неї ніхто не тиснув. Вона припустила, що жінці у поважному віці, ймовірно, було важко перелаштуватися. Тим паче, під час дистанційного навчання, коли всі заняття проходять онлайн, додала вона.

"Та й що ви скажете? Зараз в цей час це нормально, коли викладач веде російською мовою? Коли в нас є мовний закон", — відповіла ТСН.ua секретарка Одеського театрально-художнього фахового коледжу.

Нагадаємо, у Київському національному торговельно-економічному університеті спалахнув скандал. Студенти виклали в Мережу запис онлайн-лекції в зумі. На ньому викладачка заявила, що російськомовна, та запитала студентів, чому вони та їхні батьки не на фронті.

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