Студент, який зірвався із драбини гуртожитку в Рівному, намагався втекти від вахтерки

Керівництво коледжу, якому належить гуртожиток, наразі трагедію не коментує
18-річний студент-сирота впав з висоти третього поверху та розбився на смерть. Сталося це у гуртожитку Рівного.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Хлопець намагався з вікна кімнати перелізти на комин поруч, кажуть у поліції, однак там відірвалася скоба і хлопець просто полетів додолу. «Хотів перелізти із кімнати на димовий комин, зачепившись за металеві поручні, однак металевий поручень відірвався», - розповіли в поліції.
За попередньою інформацією, студент виліз з вікна, щоб сховатися від вахтерки, яка стукала у двері, бо він з товаришами вночі голосно слухав музику. «Вони були непридатні, щоб ними ходити і вони зірвалися. Так він, бідолаха, впав, тримаючи ці верхні східці, затиснувши в руках», - каже старший лікар зміни Центру екстреної меддопомоги Рівненщини Любов Волинець.
Керівництво коледжу, якому належить гуртожиток, наразі трагедію не коментує, як і те, чи був комин з якого впав хлопець, аварійним.