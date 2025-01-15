Студент з українською символікою довів Фіцо до істерики: подробиці інциденту

Словацького прем’єра Роберта Фіцо довів до істерики 19-річний хлопець, який підтримує Україну. Одіозного друга Путіна дуже обурив вчинок юнака з синьо-жовтою стрічкою на грудях. А тим часом це відео облетіло весь світ. Що так розлютило Фіцо і кому він захотів дати "три ляпаси" – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

У Фіцо – істерика

Здається, словацький прем’єр впав в істерику. У вівторок, 14 січня, він написав величезний гнівний пост на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. А все тому, що школяр Симон Оманік під час отримання нагороди за призове місце на математичній олімпіаді демонстративно відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

Хлопець отримував нагороду за бронзову медаль з рук міністра освіти Томаша Друкера. Підліток звинуватив словацького президента в тому, що він переміг на президентських виборах "шляхом обману і брехні народу", зокрема й завдяки маніпуляціям на тему війни, яку країна-агресор Росія розв’язала проти України. Водночас Фіцо назвав хлопця "хамовитим підлітком з українським прапором на костюмі".

"Хамовитий підліток з українським прапором на костюмі не потиснув руку президенту Словацької Республіки. Главі держави, який здобув свій мандат на прямих виборах. Антисловацькі та антиурядові ЗМІ аплодують студенту… Комусь тут треба дати три ляпаси. Я б почав з антиурядових ЗМІ", – написав Фіцо.

Фіцо каже, якби він поскаржився вдома на вчителя, який смикає його за волосся, його мама дала б йому ще два ляпаси, "тому що вчитель завжди був поважним і правильним". Словацький прем'єр додав, що ніхто не має принижувати державу та її лідерів, коментуючи вчинок хлопця.

"Що б я зробив, якби мій міністр освіти організував подібний захід, а один з учнів-переможців не потиснув мені руку як одному з трьох найвищих посадовців держави. По-перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому місце, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю. Президент помилився, коли сказав, що поважає студента. Тут нема чого поважати", – заявив словацький прем'єр.

"Чорна смуга" в житті Фіцо

До слова, у Фіцо взагалі останнім часом спостерігається "чорна смуга" у житті. Нещодавно, а саме від 1 січня, Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки, про що повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Ми зупинили транзит російського газу – це історична подія. Росія втрачає ринки, вона зазнає фінансових втрат. Європа вже ухвалила рішення відмовитися від російського газу, і ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", – йдеться у повідомленні.

Що означає зупинка транзиту газу для України і її сусідів

З початком нового року газотранспортна система України повністю перейшла на режим без транзиту російського газу. Інфраструктура була завчасно підготовлена, що гарантує надійне газопостачання українських споживачів без залежності від транзиту російського ресурсу.

Відновлення транзиту можливе, але не російського газу, а, наприклад, азербайджанського, на запит Єврокомісії. Адже за Угодою про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана транзитувати російську трубопровідну нафту й газ до Європи. Їхні найбільші споживачі в ЄС – це Угорщина та Словаччина. Звичайно, що українська сторона завчасно проінформувала міжнародних партнерів про припинення транзиту.

Реакція Фіцо на зупинку транзиту газу

Тоді ж словацький прем’єр почав кидатись погрозами. Він заявив, що через зупинення транзиту російського газу через Україну нібито страждатиме Європейський союз, але не агресорка Росія. За словами очільника словацького уряду, згідно зі світовою політикою, неважливо, чи "слони люблять один одного, чи б'ються, завжди страждає трава".

Політик наголосив, що не бажає Словаччині такої "трави", яку Братислава спостерігає після припинення транзиту газу РФ через Україну. Фіцо заявив, що 2025-го продовжуватиме двоколійну політику, яка буде орієнтована на всі сторони світу, а також "поважатиме міжнародне право й не втручатиметься у внутрішні справи інших". Вже згодом Фіцо "заспівав нову пісню". Володимира Зеленського він назвав "жебраком", який їздить по Європі та "просить грошей".

"Він ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитись", — заявив Фіцо під час виступу на парламентському комітеті 10 січня.

Звернення Фіцо до Зеленського

Однак згодом Фіцо раптово надумав миритися із Зеленським. У понеділок, 13 січня, він опублікував лист, де зазначив, що не має наміру ще більше нагнітати напруженість. Хоче повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов'язаної із припиненням транзиту газу.

"Шановний пане Президенте, Словацька Республіка продемонструвала і демонструє великий рівень солідарності зі своїми громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини. Спільні перемовини між урядами Словацької Республіки та України приносять хороші результати. Хотілося б продовжити конструктивний та взаємоповажний діалог з Прем'єр-міністром України. Тому дозвольте як найвищому представнику словацької виконавчої влади запросити Вас для обговорення, якщо є можливість найближчим часом, при повному розумінні важкості Вашого робочого порядку денного", – звернувся Фіцо до Зеленського.

Як бачимо, від "жебрака" до "шановного пана президента" не минуло й тижня. У своєму листі Фіцо зазначив, що зустріч може відбутися на території Словацької Республіки біля державних кордонів між Словаччиною та Україною.

"Така зустріч створить хороші умови для відкритої розмови про постачання газу до Словаччини та інші країни через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення терміну дії договору між відповідними українськими та російськими компаніями до 31-го числа", – зазначив словацький прем'єр.

Відповідь Зеленського

Володимир Зеленський того ж дня відповів на пропозицію словацького прем'єра Роберта Фіцо провести зустріч. Президент України опублікував відповідний допис у соціальній мережі Х. Написав коротко і ясно: "Добре. Приїжджай до Києва у п'ятницю". Варто уточнити, що йдеться про 17 січня.

Фіцо відмовився приїжджати

Але Фіцо, здається, "дав задню". Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив російському пропагандистському агентству ТАСС, що словацький прем'єр не поїде до Києва на запрошення президента України. Як заявив Гашпар, який разом із лідером Словацької національної партії Андреєм Данко вирушив у кількаденну поїздку до Росії, візит Фіцо до Києва неможливий.

“Голова уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати в п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", – заявив Гашпар.

Як приїхати до Києва – то це неможливо, а як до Москви – то з радістю, рукостисканнями та посмішками на фото. Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року Фіцо катався до Росії, звітував про свою поїздку у себе на сторінці в Facebook і чітко заявив – їздив говорити про газ.

"Моя зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію", – заявив Фіцо.

Тут варто прояснити ситуацію. Словаччина імпортувала до 90% газу з Росії, отримувала його по газогонах, що проходять територією України. 19 грудня під час саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі український президент нагадав словацькому прем'єру, що з Нового року не дозволить пропускати територією України російський газ, за який Кремль отримує гроші та фінансує ними війну.

Між Зеленським і словацьким прем'єром на саміті нібито виникла суперечка, пише видання Politico з посиланням на джерела. Фіцо поскаржився, що Словаччина втрачає багато грошей без доступу до російського газу, на що Зеленський відповів, що Україна втрачає людей. А коли Фіцо наполіг, що це питання національної безпеки Словаччини, Зеленський нібито запропонував йому погасити 500 мільйонів доларів збитків коштом заморожених російських активів, якщо він погодиться на членство України в НАТО.

Співрозмовник Politico з-поміж радників президента України пояснив "емоційну" відповідь українського президента "аморальністю" прохання Фіцо.

"Зеленський запропонував йому домовитися з нашими партнерами. І сказав, що ми компенсуємо Фіцо його збитки. А він натомість допоможе нам з нашою національною безпекою, підтримає нас у НАТО. Він сказав "ні"", – повідомило джерело.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фіцо довів до істерики… студент з українським прапором! Це треба бачити!

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