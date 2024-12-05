Студенти і викладачі можуть виїжджати за кордон: адвокатка назвала умови

Що загрожує, якщо не повернутися в Україну.

Чоловіки-студенти та викладачі можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану в Україні. Втім, це стосується не всіх.

Хто і за яких умов може перетинати кордон, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Хто зі студентів може виїжджати за кордон

Правилами перетину державного кордону передбачено право виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, які є студентами денної форми навчання та здобувають освіту рівня бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

“Виїхати такий студент може лише в рамках програми освітньої академічної мобільності на підставі договору академічної мобільності між навчальним закладом в Україні та іноземним навчальним закладом”, — зазначила Марина Бекало.

Які документи потрібні для виїзду

Для виїзду за кордон в рамках цієї освітньої програми студент має надати в пункті перетину кордону чотири документи: е-квиток студента, військово-обліковий документ, копію договору академічної мобільності та довідку від ВНЗ про направлення студента за кордон на навчання в іноземному закладі освіти.

В останній мають бути вказані відомості про відповідну угоду між українським ВНЗ та іноземним закладом, строк навчального семестру, протягом якого студент може перебувати за кордоном, відсутність негативних оцінок протягом останніх двох семестрів та фактів перескладання заліків та екзаменів та документальне підтвердження рівня володіння мови викладання в іноземному ВНЗ.

“Як ми бачимо, для студентів встановлено достатньо жорсткі правила та обмеження виїзду за кордон на навчання. І за віком, і за напрямками навчання, і за вимогами до рівня володіння мовою викладання в іноземному ВНЗ”, — каже Марина Бекало.

Правила виїзду за кордон для викладачів

Натомість, для науково-педагогічних працівників жодних вимог для виїзду за кордон не передбачається.

“Звертаю увагу, що порядок виїзду чоловіків, які є науково-педагогічними працівниками українських ВНЗ, ані правилами перетину кордону, ані іншими профільними нормативно-правовими актами не регулюється”, — зазначила адвокатка.

За словами Марини Бекало, МОН справді складають листи до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону такими особами.

“Але, слід зазначити, що видання чи погодження таких листів від МОН не передбачені жодним нормативно-правовим актом. Отже, наскільки є прозорим та справедливим така схема виїзду за кордон та хто з викладачів справді має можливість скористатися таким листом від МОН, велике питання”, — вважає Марина Бекало.

Що загрожує, якщо не повернутися в Україну

Водночас чинним законодавством не передбачена відповідальність за неповернення військовозобов’язаних чоловіків в строк, що зазначені в відповідних документах для виїзду.

А отже, якщо чоловік не повернеться в Україну, або повернеться із пропущенням строків (що зазначені, наприклад, в листі МОН), він не буде притягнутий до юридичної відповідальності.

Раніше Марина Бекало пояснювала, хто зі студентів має право на відстрочку та чи можна “розтягнути” її академвідпусткою.

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