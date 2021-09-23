Студенти з Ватикану і громадяни Канади: Україна евакуювала з Афганістану 96 людей

Серед евакуйованих — громадяни України, особи з посвідкою на проживання та члени їх родин. Ще декількох людей просили евакуювати Ватикан і Канада.

На летовищі "Бориспіль" приземлився спецборт з Кабула. На облавку — близько 100 громадян України, про евакуацію яких переговори тривали останні кілька днів, на усіх можливих рівнях. І лише сьогодні вранці людей таки вдалося евакуювати з підконтрольного талібам Афганістану.

В аеропорту співвітчизників зустрічав наш кореспондент Олександр Загородний, йдеться 23 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

"Ми поспілкувалися з деякими пасажирами і вони кажуть, що це була неймовірна спецоперація. Евакуйовані дякували нашим розвідникам, які вже не вперше їдуть до Афганістану і вивозять людей. Дякували нашим дипломатам, які працювали, і, навіть, пілотам, адже зараз полетіти до Кабула — це не легка справа", — зазначає Загородний.

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Один із евакуйованих розповів, цього місяця він намагався 15 разів потрапити до аеропорту на літак, але не зміг. Люди говорять, що в Афганістані для них була реальна загроза життю через те, що вони — громадяни інших країн. Таліби до таких людей ставляться м’яко кажучи непривітно.

Всіх пасажирів було 96. Це не лише громадяни України. Серед евакуйованих є громадяни Канади. Канада звернулася до України з проханням вивезти її людей з Кабула. Також на борту були студенти, що планували навчатися у Ватикані. 18 студентів з родинами вивезли цим рейсом.

Люди, як вийшли з літака, розповіли, що дуже переживають за українських громадян, які через різні причини залишилися в Афганістані, адже їм там дуже важко.

Новини України: у Борисполі приземлився спецборт з Кабула з евакуйованими українцями

Нагадаємо, у серпні після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан" США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

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Під час першої з моменту захоплення влади в країні пресконференції, яку представники "Талібану" провели у Кабулі, прессекретар угрупування заявив, що права жінок поважатимуть відповідно до ісламського законодавства — шаріату. За його словами, жінки зможуть здобувати освіту, в тому числі в університетах. Вони матимуть право на роботу. Носіння паранджі від жінок не буде обов’язковим, досить тільки хустки.

відповідно до ісламського законодавства — шаріату. За його словами, жінки зможуть здобувати освіту, в тому числі в університетах. Вони матимуть право на роботу. Носіння паранджі від жінок не буде обов’язковим, досить тільки хустки. Насправді ж в країні вже почалися репресії: ведучих новин знімають з ефірів, а двері будинків активісток та інших впливових дівчат позначають фарбою для майбутніх покарань.

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