Студентка медколеджу врятувала життя 2-річному хлопчику, який потрапив у моторошну ДТП

Студентка медколеджу врятувала життя малюку на Хмельниччині. Дворічний хлопчик з батьками постраждав у автотрощі і був непритомний. 16-річна Адріана, яка мешкає неподалік місця ДТП, першою прибігла і кинулась рятувати потерпілих. Вона змогла реанімувати малого ще до приїзду швидкої.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Танасійчук.

Маленький Янчик місяць тому потрапив у ДТП. Аварія сталася біля будинку 16-річної Адріани на в’їзді у Кам’янець-Подільський. Одна з автівок перетворилось на брухт. Тут і досі все у друзках скла та запчастинах.

ДТП

"Бачу, що троє людей без свідомості і я побігла рятувати їх", - каже Адріана.

Водій, який віз родину, загинув на місці. Пасажири теж були нерухомі.Студентка 2-го курсу медколеджу насамперед кинулася до непритомного малюка. Розуміла - важлива кожна секунда.

"Не відчувався пульс, він не дихав і ні на що не реагував. Я почала проводити серцево-легеневу реанімацію, закинула голову, щоб повітря пішло до його легень", - каже дівчина.

Адріана

Адріана впродовж 5 хвилин реанімувала хлопчика і нарешті. У лікарню Яна доправили вже у стабільному стані. Медики кажуть, у таких ситуаціях вкрай важливо надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої.

"Якщо буде зупинка серцевої діяльності чи дихальної діяльності і протягом 5 хвилин, якщо кисень не доставляється, то вже будуть незворотні зміни і в корі головного мозку і у всіх органах. Тому важливо з першої секунди починати такі заходи", - каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Кам'янець-Подільської міської лікарні Леонід Гайсенюк.

Уся родина того вечора прямувала зі Львова до родичів у Кам’янець-Подільський, розповідає Єгор Михайлов. Їхню автівку протаранив п'яний кермувальник. Він утік, але його розшукали і взяли під варту. На пана Єгора чекає тривала реабілітація - нещодавно його прооперували. Він навіть не уявляє, чим би все закінчилось, якби не Адріана.

"Так як це було біля міста і швидкій їхати 20-30 хвилин, мій син, а потім і я б - померли. Тому я їй буду вдячний все життя. Це стресова ситуація, вона зробила усе максимально чітко і правильно, що врятувало нам життя", - каже постраждалий у ДТП Єгор Михайлов.

Адріана змалечку хотіла бути лікаркою, розповідає мама, теж - медикиня. За відважний вчинок у коледжі студентку нагородили іменним стетоскопом. Подяку вона отримала і від поліцейських. Утім, каже, найкраща нагорода для неї - це врятоване життя Яна. З його сім’єю тепер приятелює.

Після цього випадку Адріана вирішила - буде хірургинею, щоб рятувати життя найскладніших пацієнтів.

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