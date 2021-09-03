Студенту на замітку: за скільки можна винайняти житло в Києві та як зміняться ціни восени

За підсумками 2021 року вартість оренди квартир може зрости на 25-30%.

Традиційно осінь є піковим періодом на ринку оренди житла у великих містах: люди повертаються з відпочинку, відновлюється ділова активність, розпочинається навчання студентів у вишах. Водночас ростуть і ціни на оренду квартир.

Однак, через пандемію та кризу, яку вона спричинила, у 2021-му році усе інакше. Як кажуть фахівці з нерухомості, ринок оренди досі не повернувся на «допандемійний» рівень: ціни після стрімкого падіння в середині минулому році, зростають дуже повільно. Приміром, у серпні здорожчання вартості оренди житла склало лише 2-3% замість прогнозованих 10-15%.

ТСН.ua детально розбирався, якою є вартість оренди кімнат та невеликих квартир в Києві станом на початок вересня. Тепер пояснюємо, чому винайняти квартиру стало дорожче та на скільки може зрости вартість оренди до кінця року.

Невеликі квартири та кімнати: за скільки їх можна винайняти

За даними сайтів з пошуку житла, найдешевша пропозиція для студентів в столиці – ліжко в кімнаті на 4 осіб у квартирі-хостелі, ціни на які стартують від 700 грн/місяць. В цю вартість, як йдеться в оголошенні, входять і комунальні платежі.

Винайняти кімнату в квартирі (проживання з господарем) в Києві можна за 2-4 тис. гривень на місяць. Найдешевші варіанти пропонують в Голосіївському та Оболонському районах: там можна винайняти житло за ціною в 1,2 -1,5 тис. грн. Найдорожчі кімнати у квартирі з власниками – в Печерському та Дарницькому районах, де вони коштують від 2,5 до 5 тис. грн.

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Оренда кімнати у квартирі без господарів обійдеться дещо дорожче – в середньому від 3 до 5 тис. гривень. Найдешевші варіанти – в Голосіївському районі, де можна винайняти кімнату від 1,7 тис. грн, найдорожчі – на Печерську, там кімната обійдеться щонайменше в 5 тис. грн.

Вартість оренди однокімнатних квартир в Києві стартує від 4 тис. грн. За такі гроші можна винайняти маленьку смарт-квартиру в Голосіївському районі. Вартість оренди «традиційних» квартир у столиці стартує від 5 тис. грн – за такі кошти можна винайняти квартиру у будинку радянської забудови у віддаленій частині Троєщини.

Дещо дорожче оренда квартир в Подільському та Оболонському районах – там власники пропонують житло від 5,5-6 тис. грн. В середньому квартири у будинках радянської забудови недалеко від метро можна знайти за ціною від 7 до 9 тис. грн. Найдорожчі однокімнатні квартири - в Печерському районі столиці. Там їхня вартість стартує від 8 тис. грн, а середня ціна – 11 тис. грн.

«Піковий» серпень: ціни зросли, але не суттєво

На початку серпня прогнозувалось, що впродовж місяця вартість оренди квартир в Києві та інших великих містах може зрости. Зараз фахівці з нерухомості констатують: зростання ціни спостерігалося, але повільне, а не стрімке. Впродовж місяця малогабаритні квартири у будинках радянської забудови зросли в ціні на 2-3%.

Як пояснив в коментарі ТСН.ua президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта, середня вартість оренди однокімнатних квартир у «хрущовках» – 5-6 тисяч гривень, тобто, зростання на кілька відсотків – це не дуже суттєво, і воно пояснюється появою дорожчих пропозицій, умовно, за 6,5 тисячі гривень.

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«Суттєвого зростання цін на оренду житла не відбулося через невизначеність щодо формату навчання у вишах: студенти поки що не знають, чи доведеться повертатися до аудиторій. А ринок оренди в усіх великих містах живе на 40-50% саме за рахунок студентів. Якщо Міністерство освіти ухвалить рішення щодо повернення до офлайн-навчання, зростання цін на оренду житла буде більш відчутним», – каже фахівець.

За його словами, якщо ж урядовці ухвалять рішення, що кожен університет самостійно визначатиме, навчатися онлайн чи в аудиторіях, певне зростання вартості оренди теж можливе, але воно не буде стрімким і залежатиме від конкретного міста.

«Нещодавно головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що черговий локдаун можуть ввести в листопаді. Подібні заяви теж впливають на ринок. Орендарі не хочуть платити більше, адже є невпевненість у тому, що буде в найближчі місяці. А для власників квартир, в свою чергу, головне – здати квартиру і не лишитися без клієнта, бо інакше власник не лише не отримає з квартири прибутку, а йому доведеться сплачувати «комуналку» зі своєї кишені. Тому вони і не квапляться підвищувати ціни, вони займають більш обережну, вичікувальну позицію», – каже Юрій Піта.

Фахівці АФНУ відзначають, що після пандемії орендарі почали більше зважати на вартість квартири, а не на її розташування та умови.

«Пандемія фактично звела нанівець усі попередні домовленості: вагома частка орендарів, які виїхали під час локдауну, навряд чи повернуться до попередніх власників. Вони шукають заново і намагаються знайти дешевші варіанти: можливо, трохи подалі від метро, або ж, якщо йдеться про студентів, винаймати спільно з другом чи подругою. Тож локація для орендарів важлива, умови проживання – також, але вартість квартири – є ключовим фактором», – пояснює Юрій Піта.

За його словами, орендарі починають шукати дешевші варіанти і через те, що дещо знизилась їхня купівельна спроможність: хоча статистика каже протилежне, ціни зростають і люди змушені шукати більш дешеве житло.

Що буде з вартістю оренди восени

За умови, що уряд не впровадить додаткові карантинні обмеження та черговий локдаун, ціни восени можуть суттєво зрости. Це станеться внаслідок поновлення ділового життя та повернення студентів до офлайн-навчання у вишах.

«Восени оренда квартир, переважно 1-, 2-кімнатних в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові може зрости в межах 10-15%, в інших обласних центрах - до 7-10%. Тож за підсумками 2021 року вартість оренди квартир у великих містах може зрости 25-30% і повернутись таким чином до «допандемійного» рівня», – прогнозує Піта.

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Водночас, як прогнозують в АФНУ, незалежно від ситуації з пандемією COVID-19 та формою навчання студентів, у жовтні та листопаді ринок оренди житла стабілізується і ціни можуть зрости максимум на 2-3%. Так само не очікується великої кількості угод.

Так, основним запобіжником зростання вартості оренди квартир у жовтні та листопаді стане підвищення комунальних платежів, яке ляже на плечі орендарів. Зокрема, очікується, що платіжки за опалення цьогоріч будуть на 40-70% вищими, в залежності від міста, аніж у 2020-му році.

«Досі невідомо, яким буде підвищення «комуналки» в гривневому еквіваленті. Орендарі запитують у власників, у скільки приблизно обійдеться опалення. А в старих будинках, які є найпопулярнішими, платити доведеться сповна, адже ніяких регуляторів температури там немає», – додає президент АФНУ.

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