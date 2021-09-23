"Створити атмосферу страху": Геращенко назвав основний мотив нападу на Шефіра

За його словами, основна версія — це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про основний мотив нападу на помічника президента Сергія Шефіра.
Про це Геращенко повідомив 23 вересня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1"
За його словами, є багато версій. Але основна — політичне вбивство для того, "щоб створити атмосферу страху, атмосфера небезпеки для президента і його найближчого оточення".
"Так, Сергій Шефір — не прем'єр-міністр, не президент і не народний депутат. Але я можу сказати як людина, на яку в 2017 році був замах... Два кілера, які вийшли ставити бомбу під мою машину, були захоплені "Альфою", тому що за ними стежили. Я вам скажу, це не дуже приємне враження, коли тобі повідомляють: "Антоне Юрійовичу, вас хочуть підірвати". Тим більше неприємно, коли ти їдеш в машині, читаєш СМСки в телефоні, як вчора розповідав Сергій Шефір, — і раптом по машині починають барабанити кулі", — говорить Геращенко.
Гість програми звернув увагу, що організатори і кілери обрали таке місце поруч з будинком Шефіра, де дорога погано проглядається, є ліс, поворот — отже, автомобіль має пригальмувати.
"Місце, з якого стріляли, вже встановлено. Завдання вбивці було першочергово вразити водія, таким чином змусити його пригальмувати, щоб авто з’їхало в кювет, а вбивця закінчив свою справу і вистрілив у жертву. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля", — підсумував Геращенко.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10 години ранку недалеко від села Лісники стріляли невідомі.
- У машину потрапило понад десять куль, в результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.
- У той же час сам президент Володимир Зеленський заявив, що "передавати йому привіт пострілами з лісу в авто його друга — це слабкість".
- Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив — треба шукати скривджених людей серед так званих олігархів і "рішал".
- Генппрокурор Ірина Венедіктова розповіла, що слідство розглядає дві робочі версії: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації в країні.