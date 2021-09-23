"Створити атмосферу страху": Геращенко назвав основний мотив нападу на Шефіра

За його словами, основна версія — це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про основний мотив нападу на помічника президента Сергія Шефіра.

Про це Геращенко повідомив 23 вересня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1"

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За його словами, є багато версій. Але основна — політичне вбивство для того, "щоб створити атмосферу страху, атмосфера небезпеки для президента і його найближчого оточення".

"Так, Сергій Шефір — не прем'єр-міністр, не президент і не народний депутат. Але я можу сказати як людина, на яку в 2017 році був замах... Два кілера, які вийшли ставити бомбу під мою машину, були захоплені "Альфою", тому що за ними стежили. Я вам скажу, це не дуже приємне враження, коли тобі повідомляють: "Антоне Юрійовичу, вас хочуть підірвати". Тим більше неприємно, коли ти їдеш в машині, читаєш СМСки в телефоні, як вчора розповідав Сергій Шефір, — і раптом по машині починають барабанити кулі", — говорить Геращенко.

Гість програми звернув увагу, що організатори і кілери обрали таке місце поруч з будинком Шефіра, де дорога погано проглядається, є ліс, поворот — отже, автомобіль має пригальмувати.

"Місце, з якого стріляли, вже встановлено. Завдання вбивці було першочергово вразити водія, таким чином змусити його пригальмувати, щоб авто з’їхало в кювет, а вбивця закінчив свою справу і вистрілив у жертву. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля", — підсумував Геращенко.

Антон Геращенко назвав основну версію мотиву нападу на Сергія Шефіра

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