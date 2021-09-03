Створити дизайн банкноти чи залізти всередину банкомату: у Києві відкрився Музей гривні просто неба

Експозиція безкоштовна, але тимчасова - виставка працюватиме до кінця вересня.
У центрі Києва відкрився Музей національної валюти просто неба. Там можна буде створити дизайн банкноти, залізти всередину банкомату чи помацати мільйон гривень.
Про це йдеться у випуску "ТСН. Ранок" за 3 вересня.
Напередодні українська гривня святкувала свій День народження.
І відтепер поруч з колесом огляду на Контрактовій площі столиці можна дізнатися, як обирали видатних постатей для банкнот, з яких матеріалів виготовляють купюри і в деталях роздивитися захисні знаки на них - загалом все від народження і аж до утилізації наших гривень. Яких, між іншим, в готівці в Україні нині аж 594 мільярди.
Експозиція безкоштовна, але тимчасова - виставка працюватиме до кінця вересня.
"Ми її створювали командними зусиллями Нацбанку. І дуже приємно, що навіть аудіо гіди виставки записані не професійними дикторами, а співробітниками Нацбанку", - розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко.
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