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Створив фейковий сайт та ставив фальшиві печатки: власник турагенцій торгував підробними ПЛР-тестами

Створив фейковий сайт та ставив фальшиві печатки: власник турагенцій торгував підробними ПЛР-тестами

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Скільки видав сфальшованих ПЛР-тестів - слідчі ще рахують.

В Івано-Франківську затримала власника трьох туристичних агенцій, якого звинувачують у масовому фальшуванні ПЛР-тестів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Негативні тести на "ковід" підприємець видавав своїм клієнтам разом з пакетом документів, необхідних для поїздки за кордон. Коштувало це 400 гривень. Фальшиві довідки чоловік виготовляв на бланках двох медичних лабораторій, ставив на них підробні печатки цих медустанов та їхніх лікарів. Задля більшої достовірності навіть створив фейковий сайт відомої медустанови, що мало вводити в оману прикордонників. Скільки видав сфальшованих ПЛР-тестів - слідчі ще рахують.

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