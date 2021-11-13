Створив фейковий сайт та ставив фальшиві печатки: власник турагенцій торгував підробними ПЛР-тестами

Скільки видав сфальшованих ПЛР-тестів - слідчі ще рахують.

В Івано-Франківську затримала власника трьох туристичних агенцій, якого звинувачують у масовому фальшуванні ПЛР-тестів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Негативні тести на "ковід" підприємець видавав своїм клієнтам разом з пакетом документів, необхідних для поїздки за кордон. Коштувало це 400 гривень. Фальшиві довідки чоловік виготовляв на бланках двох медичних лабораторій, ставив на них підробні печатки цих медустанов та їхніх лікарів. Задля більшої достовірності навіть створив фейковий сайт відомої медустанови, що мало вводити в оману прикордонників. Скільки видав сфальшованих ПЛР-тестів - слідчі ще рахують.

Нагадаємо:

У Києві правоохоронці Дніпропетровщини викрили групу осіб, яка виготовляла фіктивні COVID-сертифікати про вакцинацію та негативних ПЛР-тестів.

про вакцинацію та негативних ПЛР-тестів. А у Дніпрі правоохоронці затримали лікаря, який організував торгівлю фальшими сертифікатами про вакцинацію. Він працював в одній з амбулаторій міста.

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