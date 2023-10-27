Створюють унікальний звук “мертвого моря”: на дні Каховського водосховища від тонн молюсків лишились самі мушлі

На дні Каховського водосховища мешкало близько 500 тисяч тонн цих молюсків.

Дрейсена – це молюски, які виростило в собі Каховське море. Після підриву Каховської ГЕС від них лишились самі мушлі, що створюють унікальний звук “мертвого моря”.

Про це йдеться в документальній стрічці “Побачити дно” кореспондентки ТСН Наталі Ярмоли.

Там, де раніше була вода, лежать мушлі. Тонни відмерлих молюсків. Це величезний природний фільтр, який виростило у собі водосховище і який помер разом із ним.

Скриншот із документального фільму ТСН "Побачити дно"

“Загальний запас цих молюсків у Каховському водосховищі ми оцінюємо приблизно на 500 тисяч тонн. Вони фільтратори. Забирають воду. Все що у воді споживають, а чисту воду віддають назад у річку. Тобто це самоочисна здібність річки від них залежить. Зараз це ракушка з гнилим м'ясом, така смердюча пустеля”, – розповідає директор інституту гідробіології НАН України.

Скриншот із документального фільму ТСН "Побачити дно"

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Побачити дно". Фільм про підрив Каховської ГЕС. Ексклюзивні кадри наслідків теракту росіян

Читайте також: