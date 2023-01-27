"Стягнули велику кількість сил та засобів": експерт назвав можливі напрямки наступу росіян

За оцінками аналітика, серед чотирьох напрямків є лише один, де у окупантів налагоджена логістика.

На 12-му місяці війни знов усе частіше з різних джерел лунає інформація про ймовірний новий наступ росіян. За оцінками світової та української спільноти, він може статися в лютому-березні.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, зараз в Україні є 4 складні плацдарми, де військова обстановка може змінитися будь якого дня.

Про найбільш реальні сценарії розвитку подій він розповів в коментарі для ТСН.ua.

"Йдеться про лівобережну Херсонщину, Запорізьку область, Донецький та Луганський плацдарми. Росіяни концентрують сили та засоби у великій кількості, - каже Коваленко. - Але з цих чотирьох плацдармів вони можуть вести наступальні дії тільки на одному – на Донецькому. Це єдиний плацдарм, де вони мають більш-менш працюючу логістику та мають можливість вести наступально-штурмові дії. Поступово вони це роблять в напрямку Бахмута, Авдіївки, намагаються рухатися в напрямку Сіверська, Вугледара. Але там велика кількість ліній оборони ЗСУ, багато важливих висот для ведення артилерийського вогню, які контролюються ЗСУ. Росіяни, хоч і мають на цьому плацдармі велику концентрацію сил і засобів, але всі вони станом на зараз недоукомплектовані технічно. Тобто немає достатньої кількості техніки".

За оцінками Коваленка, основна складова ворога – це піхота та підтримка артилерії.

"Але з артилерію у них не все добре через дефіцит снарядів, - вважає експерт. - Це помітно через те, що вони не можуть довго тримати високий тепм ведення вогню. Там є можливість наступати, але вона не повноцінна. Якщо казати про інші напрямки, то присутність сил і засобів, які є на Луганщині та в Запорізькій області - скоріш для оборони. Проблема з артилерією більша, ніж на Донецькому плацдармі. Якщо вони на Луганщині чи в Запорізькій області перейдуть до наступу, то ресурсу їм вистачить на півтора-два тижні. В разі знищення цього ресурсу вони не зможуть тримати оборону. Вони не зможуть блокувати контрнаступ ЗСУ. Тому, якщо резюмувати, наступ окупантів більш вірогідний на Донецькому плацдармі".

Повторний наступ із Білорусі: військові охороняють кордони в Чорнобильській зоні відчуження

Читайте також: