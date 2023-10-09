Субсидії в Україні: хто може отримати пільги, куди звертатись і що робити переселенцям

В Україні на субсидії виділено 50 млрд грн.
Пенсійний фонд проводить перерахунок субсидій на опалювальний період. Минулого сезону допомогу на сплату комірного отримували майже два мільйони домогосподарств. На цю зиму прогнозують, що кількість субсидіантів зросте на 10%.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інна Боднар.
Переселенці мають право на субсидію за новим місцем проживання
У відділі обслуговування Пенсійного фонду в одному із районів Києва у черзі чекають люди, щоб оформити субсидію. Серед них і Галина Григорівна. Жінка родом з окупованих Олешок. Звідти виїхала разом з чоловіком. Нині вони живуть в орендованому помешканні у Києві і хочуть оформити субсидію.
"Ми там отримували, в Олешках, бо ми пенсіонери. А тепер ми приїхали сюди. Хазяїн нам дав усі рахунки", - каже Галина Ільницька.
Внутрішньо переміщені особи мають право на субсидії. Якщо вони отримували цю допомогу раніше, то за місцем реєстрації ці виплати призупинять і перепризначать уже за місцем фактичного проживання. Процедуру пояснюють у Пенсійному фонді, який нині опікується субсидіями. Цього місяця, наголошують, стартував процес перерахунку фінансової допомоги на опалюваний період.
"Потрібно йти, тим кому житлова субсидія не була призначена. І раніше вони не зверталися. Але вони розуміють, що їхні доходи можуть дати право на отримання субсидії", - каже директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко.
В Україні побільшає отримувачів субсидій
Попереднього опалювального сезону субсидію отримували біля 2 мільйонів домогосподарств. На літо з допомогою на сплату комірного залишилася лише третина субсидіантів. Частині виплати або призупинили, або скасували.
Субсидію скасовують, якщо родина придбала нове авто чи нерухомість, з'явився депозит у понад 100 тисяч гривень. Відмовляють у субсидії, якщо є борг за комуналку. Або ж хтось із дорослих у сім'ї не вчиться, офіційно не працює і не став на облік у Центрі зайнятості.
У Пенсійному фонді очікують, що на зиму буде на 10% більше отримувачів субсидії від минулорічного показника.
"Зріс тариф на електроенергію, то й зросла вартість опаленням електроенергією. Звичайно вони прийдуть сьогодні із заявами на субсидії. До 10% ми плануємо, що збільшиться людей за субсидією", - каже директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко.
Щоби вистачило на всіх грошей - у бюджеті, проект якого представив уряд, на програму житлових субсидій, виділено майже 50 млрд грн. Це на 12 млрд грн більше, ніж минулого.
Якщо за останній рік у житті нічого не змінилося: нічого дорого не придбано, нікого в квартиру не вписано і не виписано, таким громадянам нікуди ходити не потрібно. Субсидію їм перепризначать автоматично.
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Нагадаємо, всі внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію.
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