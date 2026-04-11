Субсидії в Україні: хто має дотацію на комірне — приклад розрахунків

Хто має право на субсидію та як розраховується платіж.

Субсидії в Україні

За законом, право на субсидію в Україні мають сім’ї, у яких плата за ЖКП є більшою, ніж обов’язковий платіж (ОП). Він розраховується індивідуально та залежить виключно від доходів сім’ї.

ОП домогосподарства (Д) у відсотках від величини сукупного доходу сім’ї обчислюється за формулою:

ОП = середньомісячний сукупний дохід Д/кількість членів Д/базовий середній прожитковий мінімум на одну особу на місяць, на 1 січня 2026 року він дорівнює 3074 грн /2×15%.

Приклад розрахунку ОП для родини з двох пенсіонерів

ОП =10000 грн/2особи/3074 грн/2×15% = 12,2% від доходу родини. В гривнях обов’язковий платіж за ЖКП дорівнює наразі 1220 грн, якщо сума у квитанціях більша, решту доплатить держава.

Оскільки субсидія розраховується як різниця між сумою комірного та обов’язковим відсотком платежу від доходу, то зростання пенсії на 12,1% призводить до того, що сім’я має платити за комірне більше самостійно, аж до повного скасування субсидії.

Раніше ми розповідали про пенсію в 50 років: хто може піти та які документи треба зібрати.

