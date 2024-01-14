"Суцільний жах і смерть": Жорін про те, як позбутися страху перед мобілізацією

Жорін розповів, як новобранці змінюють своє ставлення до війни, коли потрапляють до лав 3 ОШБр.

Екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому цивільні бояться бути мобілізованими.

Про це він сказав у розмові з ведучою ТСН Наталією Островською.

"До того як деякі мобілізовані потрапляють до армії в них існує страх перед тим, чого вони не знають. Що їх чекає взагалі. Вони собі уявляють війну просто як суцільний жах і смерть. Воно можливо десь так і є, але ми це сприймаємо абсолютно інакше", – каже Жорін.

За його словами, коли новобранці потрапляють до у колектив 3 ОШБр, "вони бачать те ставлення до життя, те ставлення про процесів, які є у нас".

"Коли вони бачать внутрішнє побратимство і відношення командира і бійця, то це повністю міняє їх ставлення. У нас командир і боєць – це не люди з різних світів, це люди з одного світу. У нас командир – це перший серед рівних, а не людина, до якої не можна підходити", – наголосив Жорін.

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Є чітко відповідальні люди, які руйнували армію та країну| Жорін про вплив скандалів, сварок на ЗСУ

Раніше Максим Жорін заявив, що діти еліти мають бути на фронті, а в мобілізації обов'язковим є питання справедливості.

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