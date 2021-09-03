Суд Кропивницького обрав запобіжний захід водійці, авто якої вилетіло на тротуар і розчавило маму трьох дітей

Суд Кропивницького обрав запобіжний захід водійці, авто якої вилетіло на тротуар і розчавило маму трьох дітей

Суд визначив: перебування у СІЗО або застава.

Кропивницький суд обрав запобіжний захід 28-річній водійці, яка вилетіла на тротуар і збила на смерть молоду жінку.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.

Жінка може перебувати у СІЗО два місяці. "Запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити розмір застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 340 тисяч 500 гривень", - виголосив суддя районного суду Кропивницького Олексій Майданніков.

Без матері залишилися троє дітей, наймолодшому з яких лише місяць. Трагедія сталася на центральній вулиці Світловодська. Легковик вилетів на майданчик біля торгівельного центру, зніс жінку, яка в цей момент стояла біля банківського терміналу, і врізався у стіну. Вона від отриманих травм померла у лікарні.

Водійка отримала травми голови і ноги. Згідно із висновками експертиз, вона була твереза. Підозрювану доправили до суду на інвалідному візку. Жінка плакала і просила пробачення, бо, мовляв, в авто луснуло колесо. Саме тому вона не могла контролювати машину.

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