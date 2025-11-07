Суд на Полтавщині відмовився суворо карати ухилянта, щоб "не витрачати на це державні гроші"

Чоловіка суворо не покарали через ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

У Полтавській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

За даними суду, житель Полтавщини у грудні 2024 року проігнорував повістку та не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік «свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив, що напередодні цих подій у кінці листопада у нього померла мати, тому він не з`явився до ТЦК за першою повісткою. Через кілька днів дільничний намагався вручити йому повістку, але він відмовився її отримувати та не прибув до ТЦК за викликом. Пояснив, що проходячи медкомісію ніхто не зважав на його пояснення щодо частих приступів епілепсії, які почастішали у 2024 та 2025 році. Вказує, що такий стан здоров`я унеможливлює проходження ним військової служби, окрім того в силу характеру, він не зможе застрелити людину».

Суд встановив, що підсудний «характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину, має самостійний заробіток від підробітків на будівництві, здійснив донати для потреб ЗСУ, надавав продукти харчування для ЗСУ».

А тому Гадяцький райсуд зазначив, що «направлення підсудного в місця позбавлення волі призведе до додаткових витрат держави на його утримання, а перебуваючи на волі, він буде робити свій вклад у зміцнення обороноздатності та економіки держави, який він робить на даний час, здійснюючи донати на ЗСУ та маючи позитивні орієнтири в цьому питанні. При цьому суд зважає і на стан здоров`я обвинуваченого, який потребує детального обстеження та правильних медичних висновків щодо придатності до військової служби після встановлення кінцевого діагнозу».

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

