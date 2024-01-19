Суд обрав запобіжний захід бізнесмену Мазепі

Підозрюваний може вийти на свободу зі слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 349 млн грн.

Увечері в п’ятницю, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Мазепі, якого звинувачують в організації злочинної групи, що протиправно заволоділа землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали суду.

На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі з можливістю вийти на свободу після внесення застави у розмірі 349 млн грн.

Таким чином розмір застави рішенням суду було зменшено вдвічі. Прокуратура вимагала для затриманого тримання під вартою з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в розмірі 700 млн грн.

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Трохи раніше у тому ж суді було обрано запобіжний захід двом фігурантам "справи Мазепи", яких затримали разом із бізнесменом. Суд частково задовольнив клопотання прокуратури, відправивши підозрюваних під варту.

Щоправда, суму застави у розмірі 500 млн грн, яку просила для них сторона обвинувачення, було суттєво зменшено. Підозрювані можуть вийти із слідчого ізолятора, якщо внесуть 45 млн та 20 млн грн відповідно.

Суд повинен також обрати запобіжний захід братові затриманого бізнесмена Юрію.

Нагадаємо, у четвер, 18 січня, Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону на КПП Медика-Шегині. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників.

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