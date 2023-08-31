У четвер, 31 серпня, суд обрав запобіжний захід патрульному, якого підозрюють у смертельній стрілянині у Дніпрі, під час якої загинув чоловік.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Суд заслухав справу та обрав патрульному запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Під час засідання прокурор просив суд відправити поліцейського під варту на 60 днів без можливості внесення застави. Адвокат копа клопотала відпустити його під особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Підозрюваний через стан свого здоров'я на засідання не прийшов та брав участь онлайн. Він пояснив, що своєї провини не визнає, оскільки він використав усі можливі методи впливу на порушників, які напали на нього та напарницю. Він зазначив, що захищав себе та колегу.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні через порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Jaguar. Чоловік та жінка, які були в салоні автомобіля почали агресивно поводитись, через що патрульний тричі вистрелив у чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці події. Після цього правоохоронця затримали.

Також 31 серпня поліція відкрила справу через напад на патрульних.

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