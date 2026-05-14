Суд обирає Єрмаку запобіжний захід: онлайн-трансляція
Обрання запобіжного заходу для екскерівника президентського офісу триває вже третій день поспіль.
Вищий антикорупційний суд України 14 травня продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу для екскерівник Офісу президента України Андрія Єрмака. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 460 млн грн.
ТСН веде онлайн-трансляцію судового засідання.
У середу ВАКС третій день поспіль проводить засідання, розглядаючи питання про обрання запобіжного заходу для Єрмака.
Нагадаємо, напередодні ексголова ОП у суді відкинув звинувачення щодо майна в містечку «Династія», заявивши, що всі статки вказані в перевірених деклараціях. Він підкреслив, що від початку повномасштабної війни майже постійно перебував у Офісі президента і не мав часу на купівлю чи оренду нерухомості.
Єрмак також заперечив наявність псевдонімів і нагадав, що зараз є приватною особою, тож просить суд спиратися лише на факти, що стосуються періоду його держслужби.
У чому підозрюють Андрія Єрмака — подробиці справи
11 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро оголосили підозру Єрмаку у справі про можливу легалізацію 460 млн грн за ч. 3 ст. 209 ККУ. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з будівництвом елітного житлового комплексу «Династія» поблизу Києва.
Як стверджують правоохоронці, у матеріалах справи колишній керівник Офісу президента нібито фігурує під кодовим позначенням «R2». Слідчі також посилаються на записи 2021 — 2022 років, де, за їхньою версією, обговорювався дизайн майбутнього маєтку.
Куратором проєкту правоохоронці вважають колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
Згодом у САП розкрили деталі справи «Династії». За версією слідства, через брак коштів Чернишов залучив Єрмака та бізнесмена Тимура Міндіча. Проєкт передбачав чотири об’єкти: резиденції для Єрмака (R2), Міндіча (R3), Чернишова (R4) та спільну спа-зону (R0). Слідство стверджує, що Чернишов забезпечував землю та кадри, Міндіч займався фінансуванням і конспірацією, а Єрмак виступав одним із виконавців, фінансуючи свій будинок. Основним джерелом коштів (72%) прокурори називають корупцію в енергетиці та «бекофіс Міндіча», а також фіктивні компанії. Лише проєктування містечка коштувало 735 тис. дол., з яких 178 тис. припало на будинок ексголови ОП.