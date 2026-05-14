Суд обирає Єрмаку запобіжний захід: онлайн-трансляція

Андрій Єрмак разом з адвокатом у судовій залі 14 травня / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вищий антикорупційний суд України 14 травня продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу для екскерівник Офісу президента України Андрія Єрмака. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 460 млн грн.

ТСН веде онлайн-трансляцію судового засідання.

У середу ВАКС третій день поспіль проводить засідання, розглядаючи питання про обрання запобіжного заходу для Єрмака.

Реклама

Нагадаємо, напередодні ексголова ОП у суді відкинув звинувачення щодо майна в містечку «Династія», заявивши, що всі статки вказані в перевірених деклараціях. Він підкреслив, що від початку повномасштабної війни майже постійно перебував у Офісі президента і не мав часу на купівлю чи оренду нерухомості.

Єрмак також заперечив наявність псевдонімів і нагадав, що зараз є приватною особою, тож просить суд спиратися лише на факти, що стосуються періоду його держслужби.

У чому підозрюють Андрія Єрмака — подробиці справи

11 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро оголосили підозру Єрмаку у справі про можливу легалізацію 460 млн грн за ч. 3 ст. 209 ККУ. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з будівництвом елітного житлового комплексу «Династія» поблизу Києва.

Як стверджують правоохоронці, у матеріалах справи колишній керівник Офісу президента нібито фігурує під кодовим позначенням «R2». Слідчі також посилаються на записи 2021 — 2022 років, де, за їхньою версією, обговорювався дизайн майбутнього маєтку.

Реклама

Куратором проєкту правоохоронці вважають колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Згодом у САП розкрили деталі справи «Династії». За версією слідства, через брак коштів Чернишов залучив Єрмака та бізнесмена Тимура Міндіча. Проєкт передбачав чотири об’єкти: резиденції для Єрмака (R2), Міндіча (R3), Чернишова (R4) та спільну спа-зону (R0). Слідство стверджує, що Чернишов забезпечував землю та кадри, Міндіч займався фінансуванням і конспірацією, а Єрмак виступав одним із виконавців, фінансуючи свій будинок. Основним джерелом коштів (72%) прокурори називають корупцію в енергетиці та «бекофіс Міндіча», а також фіктивні компанії. Лише проєктування містечка коштувало 735 тис. дол., з яких 178 тис. припало на будинок ексголови ОП.

Новини партнерів