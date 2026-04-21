Суд обирає запобіжний захід копам, які втекли з місця теракту у Києві: що відомо

У Києві суд обирає запобіжний захід копам, які втекли з місця теракту / © Національна поліція Києва

Реклама

У Києві Печерський суд обирає запобіжний захід двом патрульним поліцейським, яким інкримінують службову недбалість під час теракту в Києві.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Серед підозрюваних — патрульна поліцейська, яка працює від 2015 року, та її колега 27-річний поліцейський.

Реклама

У залі суду патрульний відмовився коментувати інцидент. Прокуратура вимагатиме для 27-річного Михайла Д. тримання під вартою. Захист проситиме — про домашній арешт.

Під час обрання запобіжного заходу патрульний заявив, що «йому дуже шкода, що так сталось».

Тракт у Києві: що відомо

18 квітня у Києві стався теракт: озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях.

Згодом у Мережі з’явилося відео, на якому видно, як патрульні залишають місце події, не надавши допомоги цивільним.

Реклама

Цих співробітників відсторонено від служби, їм оголошено підозру. Триває службове розслідування.

Також після теракту в Голосіївському районі Києва з посад зняли всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.

Міністр МВС наголосив, що кожен поліцейський має отримати досвід роботи в умовах реальних бойових загроз. Крім того, відомство планує кардинально оновити підходи до озброєння цивільних та тактики вуличних патрулів.

