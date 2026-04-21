- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Суд обирає запобіжний захід копам, які втекли з місця теракту у Києві: що відомо
У Києві Печерський суд обирає запобіжний захід двом патрульним поліцейським, яким інкримінують службову недбалість під час теракту в Києві.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.
Серед підозрюваних — патрульна поліцейська, яка працює від 2015 року, та її колега 27-річний поліцейський.
У залі суду патрульний відмовився коментувати інцидент. Прокуратура вимагатиме для 27-річного Михайла Д. тримання під вартою. Захист проситиме — про домашній арешт.
Під час обрання запобіжного заходу патрульний заявив, що «йому дуже шкода, що так сталось».
Тракт у Києві: що відомо
18 квітня у Києві стався теракт: озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях.
Згодом у Мережі з’явилося відео, на якому видно, як патрульні залишають місце події, не надавши допомоги цивільним.
Цих співробітників відсторонено від служби, їм оголошено підозру. Триває службове розслідування.
Також після теракту в Голосіївському районі Києва з посад зняли всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.
Міністр МВС наголосив, що кожен поліцейський має отримати досвід роботи в умовах реальних бойових загроз. Крім того, відомство планує кардинально оновити підходи до озброєння цивільних та тактики вуличних патрулів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 15:00 новини 21 квітня. Стрілянина та гонитва в Одесі! Удар дронів по Сумах! Зміни в Нацполіції!