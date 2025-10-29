ТСН у соціальних мережах

Суд почав обирати Кудрицькому запобіжний захід: деталі з зали та фото

П’ятеро народних депутатів заявили про готовність взяти Кудрицького на поруки.

Ексочільник «Укренерго» Володимир Кудрицький на засіданні суду

Ексочільник «Укренерго» Володимир Кудрицький на засіданні суду / © ТСН

Печерський райсуд Києва 29 жовтня почав обирати запобіжний захід колишньому очільнику правління «Укренерго» Володимиру Кудрицькому. Його під конвоєм привезли до зали суду.

Про це із судової зали повідомила кореспондентка ТСН Марія Васильєва.

На засіданні головує суддя Константинова. До суду прибули також народні депутати Ярослав Железняк, Анастасія Радіна, Інна Совсун та Андрій Герус.

Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що п’ятеро народних депутатів від трьох політичних сил заявили про готовність взяти Кудрицького на поруки.

Політик також поінформував, що суд відмовив у клопотанні випустити Кудрицького з боксу, щоб він сів поруч з адвокатом. Причина — неможливість забезпечити охорону.

Нагадаємо, напередодні працівники ДБР затримали Кудрицького та повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства. За версією слідства, Гринкевич організував схему, до якої 2018 року долучився Кудрицький — на той момент заступник директора«Укренерго». Внаслідок змови з приватною компанією, «Укренерго» переказало підряднику понад 13,7 млн грн авансу за реконструкцію підстанцій, які зловмисники привласнили, не маючи наміру виконувати роботи. ДБР клопотало про обрання Кудрицькому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

