Суд повернув державі Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа

Позов про повернення комбінату державі подала Спеціальна антикорупційна прокуратура в серпні цього року.

Апеляційний суд повернув запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави. Рішення апеляції вже набуло чинності, тож за кілька днів частина підприємства, яке належало проросійському олігарху Дмитру Фірташу повернеться до Фонду держмайна.

Про це 30 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Позов про повернення комбінату державі подала Спеціальна антикорупційна прокуратура в серпні цього року. Формально, прокурори доводили суду, що інвестор не виконав взятих на себе зобов’язань. Тобто не вніс $110 млн інвестицій в модернізацію підприємства впродовж 2013 – 1 кв. 2015 років. Суд першої інстанції позов задовільнив. А сьогодні вдень його підтвердив і Апеляційний суд. ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану.

Апеляційний суд повернув запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави

Нагадаємо, 14 листопада 2016 року до суду направили обвинувальний акт щодо директора комбінату Володимира Сивака, якого підорзювали у розтраті інвестицій на суму 492 млн грн.

Заводський районний суд Запоріжжя у 2019 році виправдав Сивака, визнавши підозру недоведеною.

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