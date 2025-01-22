Суд у справі головного психіатра ЗСУ: адвокат заявив про інсульт у посадовця (відео)

Адвокат Олега Друзя сподівається, що того не візьмуть під варту через стан здоров’я.

Суд 22 січня обирає запобіжний захід для головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого напередодні затримала СБУ. Фігуранта справи до суду привезла "швидка".

Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

Адвокт затриманого посадовця Володимир Клочков стверджує, що у Друзя під час обшуку стався інсульт. Він був госпіталізований до реанімації.

Головний психіатр ЗСУ з’явився на судовому засіданні, але був доправлений туди у кареті швидкої медичної допомоги.

"Стан здоров’я дуже критичний, дуже поганий. Під час обшуку стався інсульт. Він одразу був госпіталізований до реанімації. Там йому робили всі заходи. Я не лікар, не знаю – які. Але після цього він був переведений із госпіталя в лікарню швидкої допомоги, де є спеціальні камери. Це було побажання Служби безпеки України. І наразі на судове засідання він доставлений у кареті швидкої допомоги. І з ним постійно знаходяться лікарі", – розповів Клочков.

Він взявся переконувати, що "це не стратегія захисту", і що представники СБУ це знають.

Адвокат відповів, на який запобіжний захід сподівається для свого клієнта:

"Я сподіваюся на захід, який не пов’язаний з триманням під вартою, і пов’язаний зі знаходженням у лікувальній установі, де йому будуть надавати відповідальну медичну допомогу".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРЕРАХУНОК ЙОГО МІЛЬЙОНА СПРИЧИНИВ “ІНСУЛЬТ”. ПСИХІАТРУ ЗСУ ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖКУ

Суд у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя / Фото: ТСН.ua

Суд у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя / Фото: ТСН.ua

Суд у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя / Фото: ТСН.ua

Адвокат головного психіатра ЗСУ Олега Друзя – Володимир Клочков / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 21 січня СБУ затримала Друзя, заявивши, що той набув необґрунтованих активів на понад 1 млн дол. Під час обшуків у головного психіатра ЗСУ знайшли десятки тисяч доларів та євро готівкою. Посадовцю було оголошено про підозру.

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