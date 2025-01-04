Суд у справі вбивства Фаріон: чи визнає підсудний Зінченко вину та що заявила донька загиблої

Суд залишив підозрюваного під вартою.
Справу про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон почнуть розглядати по суті 13 січня. Це судді вирішили сьогодні на підготовчому засіданні. Водночас там продовжили запобіжний захід єдиному підозрюваному і розглянули клопотання про охорону для доньки і онуків загиблої.
Докладніше кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповіла.
Вʼячеслава Зінченка доставляють до будівлі суду під охороною. Там уже забрався натовп — одні підтримують підозрюваного і скандують “Волю!”. Інші ж тримають портрети убитої мовознавиці переконані в його провині й вигукують “Довічне!”. Атмосфера біля суду напружена.
Судове засідання розпочинається із запізненням через хибне повідомлення про замінування будівлі. Насамперед розглядають запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві. Обвинувачення наполягає на триманні під вартою. Захист просить домашній арешт із засобом стеження.
“Обвинувачений мав доступ до вогнепальної зброї та мав відповідні навички поводження із такою. Відтак у випадку змін йому запобіжного заходу неможливо нівелювати ризик того, що обвинувачений може вчинити інше кримінальне порушення”, — прокурор прокуратури Львова Дмитро Петльований.
“Зінченко до цього часу був несудимий, тому сторона обвинувачення посилається на те, що може вчинити інше кримінальне правопорушення — це просто безпідставно”, — каже адвокат В’ячеслава Зінченка Ігор Сулима.
Суд залишає підозрюваного під вартою. Він вкотре заявляє, що провину не визнає.
“Провину я свою звичайно заперечую. Стосовно того, що зі мною з цікавого відбувалося за цей час поки я був по той бік свободи, я шість разів заявляв про голодовку, але ці заяви були скоріш формальністю. Бо більше як 36 годин я не голодував”, — каже В’ячеслав Зінченко.
Суд також задовольняє прохання доньки загиблої про охорону. Вона заявила, що регулярно отримує погрози у соцмережах.
“Вони почалися від липня і досі тривають. Якщо б стосувалися лише мене, я б витримала. Але ці погрози стосуються і моїх дітей. Я боюся за своє життя і життя своїх дітей. Перш за все за своїх дітей. Бо я залишилася в них одна. Чоловік загинув на фронті, захищаючи нас”, — каже донька Ірини Фаріон Софія Особа.
Мовознавицю Ірину Фаріон вбили 19-го липня біля її будинку. Нападник стріляв у голову. Медики не змогли її врятувати. Розгляд справи по суті суд призначив на 13 січня. Якщо провину єдиного підозрюваного — 18-річного дніпрянина В’ячеслава Зінченка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОЛОВНА НОВИНА! СУД У СПРАВІ ВБИВСТВА ФАРІОН! Заяви Зінченка та ПОГРОЗИ ДОНЬЦІ мовознавиці!
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