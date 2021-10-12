Суд від обіду обирає запобіжний захід Медведчуку: адвокати кажуть, що мільярда на заставу немає

Суд від обіду обирає запобіжний захід Медведчуку: адвокати кажуть, що мільярда на заставу немає

Засідання розпочалося о пів на третю дня.

Печерський суд Києва шосту годину обирає запобіжний захід для Віктора Медведчука. Запроторити кума Путіна за ґрати або стягнути з нього мільярд гривень застави - хоче Офіс генпрокурора.

Про те, що відбувається в суді, про яку справу йдеться та на чому ґрунтується така космічна сума застави - 12 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

В залі перебуває багато журналістів та група підтримки самого Медведчука, кілька адвокатів та прокурорів. Вони першими взяли слово і розповіли про суть справи.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Цим було підірвано економічну безпеку держави, позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

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Більше того, оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

Виступ прокурора перервали адвокати. Вони одразу назвали ці розмови - під питанням достовірності. Вони зазначають, що не факт, що голоси на плівках можуть належати реальним людям.

"Яким чином встановлено, що це Сурков, Козак? Навіщо наразі формувати у суспільства позицію щодо винуватості нашого клієнта? Жодним чином це не підтверджується", - зазначив захисник.

Новини України: Печерський суд Києва шосту годину обирає запобіжний захід для Медведчука

Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі - про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму. Зміна запобіжного заходу пов’язана із оголошенням йому нової підозри - у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Сторона адвокатів вже запевняє, що 1 млрд гривень, щоб внести заставу, у Медведчука немає, тому що всі його рахунки вже під арештом. Своєю чергою прокурори кажуть, що гроші є, тому що немало майна не заарештовано і є ще досі компанії, які працюють на території України і на них ще санкції не накладені.

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