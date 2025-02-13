Суд відпустив на волю хлопця, який за 1000 грн підпалив авто військових: що він розповів

Підлітку за підпал військового автомобіля пообіцяли 2000 доларів, проте так і не заплатили. Що він розповів на суді?

У Дніпрі до 2 років іспитового терміну засудили хлопця, який підпалив автомобіль військових. За це йому заплатили 1000 грн.

Про це йдеться у вироку Самарського районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.)

Підсудним є дитина-сирота без опіки. Хлопець навчається у закладі професійно-технічної освіти. Неповнолітній у липні 2024 року через Telegram отримав завдання спалити військовий автомобіль. За це йому невідома особа перерахувала 1000 грн. Хлопець купив розпалювач, серветки та вночі 17 липня 2024 року підпалив військовий автомобіль. Він також зняв це на відео, щоб відправити "звіт" своєму куратору.

Матеріали суду

На суді підліток провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "був учасником різних форумів та груп та одного дня йому написав раніше не знайомий йому користувач та запропонував йому здійснити підпал легкового автомобіля на що він погодився, а також скинув інструкцію про те, як краще вчинити підпал, зокрема що необхідно придбати горючу суміш, відшукати легковий автомобіль зеленого кольору на якому зображені емблеми Збройних сил України та належав працівнику ТЦК. Потім, він відшукав необхідний йому автомобіль, за яким стежив деякий час, та здійснив підпал вказаного автомобіля, не усвідомлюючи його наслідки, сприймаючи всі завдання як гру".

Суд встановив, що куратор пропонував підсудному 2000 доларів за підпал військового авто, проте неповнолітній отримав лише 1000 грн.

Через підпал підліток завдав військовим шкоди на 47 075 грн.

Суд проаналізував матеріали справи та дійшов до висновку, що "про можливість виправлення та перевиховання обвинуваченого без ізоляції його від суспільства". Неповнолітнього визнали винним за ч. 1 ст. 114-1 КК України та засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

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