Запис на два тижні наперед: стоматологиня, яка била дітей, продовжує працювати в Рівному (фото)

Стоматологиня продовжує працювати, прийом в її клініці розписаний на два тижні наперед.
Суд у Рівному звільнив від кримінальної відповідальності стоматологиню, яку обвинувачували в побитті дітей-пацієнтів, через закінчення строків давності після вчинення правопорушення. Розгляд справи проти лікарки Інни Кравчук затягнувся на два роки.
Про це йдеться у рішенні Рівненського міського суду від 5 квітня.
Била дитину головою об крісло
Ця історія почалася в лютому 2021 року. Тоді в Мережі опублікували відео, на якому видно, як стоматологиня хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби, а також разом із асистенткою б'є хлопчика головою об крісло.
Батьки написали заяви до поліції стосовно дій лікарки, а історія отримала розголос. Адвокат постраждалих Ярослав Калька стверджував, що до нього надходило багато дзвінків від людей, які теж вважали себе потерпілими у цій справі і нарікали на жорстоке поводження Інни Кравчук із дітьми.
Хапала за шию до крововиливів
Згідно з рішенням суду, слідство встановило чотири випадки протиправної діяльності стоматологині у двох клініках у 2020 та 2021 роках. Зокрема лікарка шарпала дітей за одяг та тіло, чим завдала болю, а також хапала за шию, щипала за плечі, спричинивши садна та крововиливи. У матеріалах кримінальної справи йдеться, що стоматологиня вчиняла умисні насильницькі дії щодо потерпілих. Одній з малолітніх дівчинок, згідно із висновком експерта, жінка завдала легкі тілесні ушкодження.
Лікарку обвинувачували за ч.1 ст.126 та ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України.
Суд закрив справу
Під час розгляду справи адвокат та обвинувачена клопотали суд про закриття провадження у зв'язку із закінченням строків давності кримінальних проступків. Від моменту їх вчинення минуло понад два роки. Прокурор та представники потерпілих на суді не заперечували. У результаті Рівненський міський суд закрив провадження та звільнив лікарку від кримінальної відповідальності.
Стоматологиня продовжує працювати
Лікарка Інна Кравчук зараз продовжує працювати з дітьми в своїй приватній стоматологічній клініці Only kids у Рівному. Вона активно веде сторінки стоматології в соцмережах, де викладає фото та відео з маленькими пацієнтами. Однак обмежує можливість їх коментувати.
Прийом у клініці розписаний на тижні наперед
ТСН.ua намагався отримати коментар Інни Кравчук щодо закриття справи проти неї, однак поспілкуватися не вдалося. За телефоном, що вказаний на сторінці клініки в Мережі, нам відповіли, що лікарка зараз приймає пацієнтів, тому не може говорити. Обіцяли перетелефонувати, однак слухавку більше не підіймали.
Попри скандальну історію з побиттям дітей, кримінальну справу та негативні відгуки у Мережі, здається, у лікарки достатньо клієнтів. Прийом у клініці, як вдалося дізнатися ТСН.ua, розписаний на два тижні наперед.
Зазначимо, що ліцензія стоматологині Інни Кравчук на медичну практику, згідно з даними на сайті Міністерства охорони здоров'я, є дійсною. Її лише тимчасово анулювали у 2021 році через виявлене порушення під час перевірки приватної клініки.
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