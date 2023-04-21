Запис на два тижні наперед: стоматологиня, яка била дітей, продовжує працювати в Рівному (фото)

Стоматологиня продовжує працювати, прийом в її клініці розписаний на два тижні наперед.

Суд у Рівному звільнив від кримінальної відповідальності стоматологиню, яку обвинувачували в побитті дітей-пацієнтів, через закінчення строків давності після вчинення правопорушення. Розгляд справи проти лікарки Інни Кравчук затягнувся на два роки.

Про це йдеться у рішенні Рівненського міського суду від 5 квітня.

Била дитину головою об крісло

Ця історія почалася в лютому 2021 року. Тоді в Мережі опублікували відео, на якому видно, як стоматологиня хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби, а також разом із асистенткою б'є хлопчика головою об крісло.

Батьки написали заяви до поліції стосовно дій лікарки, а історія отримала розголос. Адвокат постраждалих Ярослав Калька стверджував, що до нього надходило багато дзвінків від людей, які теж вважали себе потерпілими у цій справі і нарікали на жорстоке поводження Інни Кравчук із дітьми.

Суд закрив справу проти стоматологині, яка била дітей-пацієнтів у Рівному

Хапала за шию до крововиливів

Згідно з рішенням суду, слідство встановило чотири випадки протиправної діяльності стоматологині у двох клініках у 2020 та 2021 роках. Зокрема лікарка шарпала дітей за одяг та тіло, чим завдала болю, а також хапала за шию, щипала за плечі, спричинивши садна та крововиливи. У матеріалах кримінальної справи йдеться, що стоматологиня вчиняла умисні насильницькі дії щодо потерпілих. Одній з малолітніх дівчинок, згідно із висновком експерта, жінка завдала легкі тілесні ушкодження.

Лікарку обвинувачували за ч.1 ст.126 та ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України.

Суд закрив справу проти стоматологині, яка била дітей-пацієнтів у Рівному

Суд закрив справу

Під час розгляду справи адвокат та обвинувачена клопотали суд про закриття провадження у зв'язку із закінченням строків давності кримінальних проступків. Від моменту їх вчинення минуло понад два роки. Прокурор та представники потерпілих на суді не заперечували. У результаті Рівненський міський суд закрив провадження та звільнив лікарку від кримінальної відповідальності.

Стоматологиня продовжує працювати

Лікарка Інна Кравчук зараз продовжує працювати з дітьми в своїй приватній стоматологічній клініці Only kids у Рівному. Вона активно веде сторінки стоматології в соцмережах, де викладає фото та відео з маленькими пацієнтами. Однак обмежує можливість їх коментувати.

Стоматологиня Інна Кравчук з Рівного / Фото: omly_kids_rivne

Стоматологиня Інна Кравчук з Рівного / Фото: omly_kids_rivne

Прийом у клініці розписаний на тижні наперед

ТСН.ua намагався отримати коментар Інни Кравчук щодо закриття справи проти неї, однак поспілкуватися не вдалося. За телефоном, що вказаний на сторінці клініки в Мережі, нам відповіли, що лікарка зараз приймає пацієнтів, тому не може говорити. Обіцяли перетелефонувати, однак слухавку більше не підіймали.

Попри скандальну історію з побиттям дітей, кримінальну справу та негативні відгуки у Мережі, здається, у лікарки достатньо клієнтів. Прийом у клініці, як вдалося дізнатися ТСН.ua, розписаний на два тижні наперед.

Зазначимо, що ліцензія стоматологині Інни Кравчук на медичну практику, згідно з даними на сайті Міністерства охорони здоров'я, є дійсною. Її лише тимчасово анулювали у 2021 році через виявлене порушення під час перевірки приватної клініки.

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