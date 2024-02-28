Суд зменшив розмір застави Коломойському, але залишив його під вартою

Шевченківський районний суд міста Києва ще на два місяці подовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Втім, було зменшено суму застави до 2,4 млрд грн, а також суд зобов’язав провести потерпілому усі необхідні медичні процедури.

Про це стало відомо під час засідання суду 27 лютого, повідомляє ТСН.ua.

Засідання, де бізнесмену подовжували запобіжний захід, відбувалось напередодні ввечері та тривало кілька годин. Адвокати переконували суд у невинуватості свого підзахисного і наводили як документальні підтвердження своїм словам, так і новими свідченнями функціонерів "ПриватБанку" та чиновників Нацбанку. Своєю чергою, слідство вже шостий місяць поспіль будує свої підозри на словах колишніх працівників банку. Загалом - це свідчення чотирьох осіб.

Цього разу адвокати Коломойського навели у суді протоколи повторного допиту свідків обвинувачення, але з’ясувалось, що вони змінились.

"Протокол допиту долучений. Ви називаєте ці угоди "фіктивними". Що ви вкладаєте в поняття "фіктивне"? Ну, що угода без наявності готівки. Чи вірно я розумію, що угода немає готівки, а є безготівковий розрахунок - реально вона є фіктивною? Мабуть, я не є обізнаним у філології, так я, мабуть, побачив, що саме це слово у вас викликало дуже багато запитань. Тому, мабуть, я не те слово підібрав під визначення цих транзакцій. Але якщо ця угода про продаж готівки, доможіть мені підібрати…", - наголосив під час засідання адвокат бізнесмена Олег Пушкар.

За версією слідства, Ігор Коломойський протягом 2013-го та на початку 2014-го нібито вивів із банку 5,7 млрд грн готівки шляхом імітації їх внесення на рахунки банку. Зникнення цих грошей не помічали протягом десяти років. Лише в серпні минулого року,на підставі рапорту співробітника однієї зі спецслужб справу було відкрито.

"ПриватБанк" не може бути потерпілим, тому що гроші внесені або не внесені, а в даний момент - це не має значення. Були надалі продані і за них реально отримані безготівкові гроші. Якщо я не вніс гроші, то "ПриватБанк" продав "Реалбанку" повітря. І двом іншим банкам. Але отримав за них не повітряні гроші, а справжні", - наголосив під час судового засідання Ігор Коломойський.

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був. Сам бізнесмен ці звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.