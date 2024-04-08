Суд змусив злодія прочитати "Кайдашеву сім'ю": що відомо про родинний скандал на Рівненщині

У Рівненській області суд змусив чоловіка прочитати "Кайдашеву сім'ю". А все тому, що підсудний сварився з сестрою та з батьківської хати вивозив майно, яке за законом належить їй. Через крадіжку чоловік і опинився на лаві підсудних.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

У селі Курозвани на Рівненщині розгорталась історія, яку суддя порівняв із повістю Нечуя-Левицького та, яка призвела до кримінального провадження.

Почалося усе з того, що на розгляд судді Гощанського райсуду Петра Тишкуна надійшла справа про крадіжку. Обвинувачуваний та потерпіла - брат із сестрою.

"Дивилися одне на одного, якщо не з ненавистю, то з дуже тяжкими емоціями", - згадує суддя Петро Тишкун.

Петро Тишкун

В матеріалах кримінального провадження йшлося, що брат Віталій вивіз майно із батьківської хати. Хоч права на це не мав, бо будинок і все біля нього покійна матір заповіла доньці.

"Він вирішив трошечки помститися своїй сестрі і забрати, як він стверджував, своє. Це різні обценьки кусачки, сапки, сокири, молотки, два металевих каркаси гужових підвод", - додає суддя.

Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану карається аж 5 роками позбавлення волі. Від відбування покарання з випробувальним терміном на рік підсудного суддя звільнив. Та той свою провину попри все не визнав. А щоб обдумав відносини із сестрою ще й зобов'язав прочитати повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".

"Гарно описано ситуацію, коли близькі люди, родичі, сваряться, воюють через майно, через спадщину і я хотів, щоб він побачив, як це виглядає зі сторони", - пояснює суддя Петро Тишкун.

Після цього рішення суду у бібліотеці села Курозвани не знайти жодного примірника "Кайдашевої сім'ї". Тепер усе село узялося її читати. Жителі села кажуть - брат та сестра давно конфліктували.

"Мама працювала в колгоспі, тато тоже. Так сталося що двоє діток у них померло, залишилося двоє. Брат і сестра", - каже сільська бібліотекарка Галина Заїка.

Книга Івана Нечуй-Левицького

Миритися з сестрою чоловік не збирається.

"Вона все понабріхувала, понавигадувала. Я все купляв, пилку купляв, то воза купляв, все покупляв, вікна повставляв, все повністю робив", - каже засуджений Віталій.

Чи зробить сестра крок назустріч братові – не дізнатися. У селі давно не живе, слухавки не бере. Квартиру у Рівному здає орендарям. Хату розбрату продала.

Суддя каже - чи прочитав чоловік "Кайдашеву сім'ю", перевірить особисто через рік.

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