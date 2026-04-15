Суд змусив матір звільненого з полону воїна повернути сину 4 млн грн: жінка шокувала рішенням

Мати військового, яка витратила його гроші, подаватиме апеляцію / © ТСН

Реклама

Військовий, який повернувся з полону, позивався до власної матері, бо вона не повертала йому нараховані державою виплати. Тепер, за рішенням Рівненського райсуду, жінка має віддати сину майже 3 мільйони 900 тисяч гривень. Дмитро був у неволі майже 3 роки, а коли повернувся — дізнався, що грошей уже немає.

Чи погодиться з вироком матір — розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.

«Справедливість є»: перша реакція воїна

22-річний Дмитро Панчук зараз боронить Україну на Харківському напрямку. У момент, коли зачитували вирок, він був поза зв’язком, але згодом зміг прокоментувати рішення суду.

Реклама

Дмитро Панчук, військовослужбовець: «Яка чудова просто новина, що справедливість є якась все-таки...»

Рішення іменем України виявилося однозначним: стягнути з Людмили Панчук на користь сина 3 млн 894 тисячі 338 грн. Це сума, яку держава нараховувала хлопцю за 35 місяців перебування у російському полоні.

З полону — в борги

Дмитро підписав контракт із ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення. Обороняв Житомирщину, Миколаївщину та Донеччину. У червні 2022-го у Святогірську він потрапив до рук ворога.

Коли під час реабілітації після повернення Дмитро запитав про нараховані 4 мільйони, відповідь рідних його шокувала:

Реклама

«Я спитав: а де кошти? Вони: вже немає. У нас ще зараз борг по кредиту є, і ми б хотіли тебе попросити, щоб ти його закрив».

Коли ж боєць не погодився покривати чужі борги, мати просто виписала його з будинку.

Версії захисту: мирова угода за 5 тисяч гривень

Сама Людмила Панчук на засідання не з’являлася — вона перебуває у Польщі. Її адвокатка наполягала, що гроші витрачали на ремонт дому, техніку та лікування, а сина виписали «імпульсивно».

Мати пропонувала сину мирову, але умови здалися Дмитру знущанням.

Реклама

«Вона пропонувала 5 тисяч на місяць і прописати мене назад до будинку — все», - каже військовий.

Згодом з’явилася інша версія — нібито 1,5 мільйона йому вже повернули через сестру. Проте боєць це категорично заперечує, називаючи слова матері «замилюванням очей».

Попереду апеляція

Хоча суд задовольнив позов (лише на 98 тисяч менше через технічні помилки в підрахунках), крапку в історії не поставлено. Матір збирається подавати апеляцію.

Алла Філатова, адвокатка матері: «Сторона відповідача полягає в наступному: поки йде судовий розгляд, можливо, ми дійдемо якоїсь мирової угоди».

Реклама

Дмитро ж переконаний — це просто спосіб затягнути час, аби не віддавати кошти. Гроші він планував витратити на власне весілля та купівлю квартири. Поки тривають суди, брама батьківського дому для нього на замку.

Василь Харчук, адвокат Дмитра: «Я не бачу тут нічого поганого, якщо права військовослужбовців були порушені, вони мають право їх захистити. Може виникнути хвиля подібних справ».

У рідному селі ситуацію коментують неохоче, лише додають: «Треба було просто сина чекати і молиться, а гроші — це таке діло».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 15 квітня. РОСІЯНИ влаштували ПЕКЛО! ПОТУЖНІ удари в ДЕНЬ ЖАЛОБИ! ІСТОРІЯ діда на ЖИГУЛЯХ!