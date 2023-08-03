Суддя маніпулював зі своєю сечею: правоохоронці розкрили деталі смертельної ДТП

У гучній справі про смертельну ДТП, в якій фігурує суддя Олексій Тандир, з'явились нові подробиці.

Зокрема, у четвер, 3 серпня, ДБР повідомило про те, що за час розслідування було проведено загалом18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

"Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Як вдалося дізнатися ТСН.ua від джерел в правоохоронних органах, суддя намагався спотворити результати аналізу своєї сечі, додавши туди сторонню рідину.

Проте експерти це виявили і знайшли можливість зробити об'єктивну експертизу. Зрештою вміст алкоголю було підтверджено.

Суддя райсуду Київської області збив насмерть нацгвардійця

Нагадаємо, на блокпості у Києві в ніч проти 26 травня суддя райсуду Київської області Олексій Тандир збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії. Боєць від отриманих травм загинув на місці. Коли суддю затримали, він не погоджувався проходити тест на алкоголь.

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