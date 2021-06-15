Судимий за жорстоке поводження з тваринами одесит тримає в страху цілий мікрорайон зі своїм пітбулем

Попри кілька кримінальних проваджень чоловік все рівно утримує бійцівського пса і поводить себе неадекватно.

Жителі цілого мікрорайону Одеси збурилися проти свого сусіда. Твердять, він нацьковує свого бійцівського пса на інших собак та навіть погрожує людям. Зафіксували вже понад десяток таких випадків. Свідки викладають відео, як пітбуль на очах у перехожих калічить дворових собак. А власник за цим мовчки спостерігає.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

На відео, яке зафіксували свідки, бійцівський пес рве безпритульного собаку на очах у людей, перелякані діти кричать, дорослі, як можуть, намагаються відтягнути чотирилапого нападника. А власник тримає пса на повідку і мовчки спостерігає за розправою. З сусідньої перукарні вибігає жінка, ллє воду на пітбуля, той не реагує. Жертву пес відпускає лише тоді, коли в тої зникають сили пручатись. На крики людей власник відповідає погрозами. «Каже, що зараз будете робити мені зауваження, відпущу і буде те ж саме що з цієї собакою», - переповідає слова власника пса очевидець Віктор.

На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили провадження за статтею жорстоке поводження з тваринами. Оскільки все відбувалося на очах дітей, справу можуть перекваліфікувати. «Призначено ряд експертиз, за результатами яких буде вирішене питання щодо надання остаточної правової кваліфікації злочину», - кажуть у поліції.

Чоловіка, що нацьковує пса на безпритульних тварин у мікрорайоні добре знають. Понад десятка жорстоких нападів і багато свідків. Собаку чоловік часто вигулює напідпитку, кажуть сусіди і додають, що його не вперше притягують до відповідальності за цією статтею. «Було три приводу до поліції з купою свідків. Рішення суду було конфіскувати у нього собаку і штраф 500 гривень. Через два дні цю собаку йому повернули і ось триває, ще гірше стало», - каже місцева мешканка Олена.

Чоловіку 39 років, ніде не працює, живе з дружиною. Сусіди пари кажуть, що після скандалу і візиту слідчого родина поспіхом зібралась та поїхала геть разом із собакою. Коли повернуться - невідомо. Правозахисники кажуть, так власник хоче вберегти пса від примусового вилучення. «Цей господар, в якого конфіскують тварину, він так само може завести ще одну і ще, то ж питання до законодавців, треба врегулювати, щоб такі люди, які вже були позбавлені права утримувати тварину, щоб вони не мали такого права і в подальшому», - переконує правозахисниця Світлана Борсукова.

Новини України: в Одесі здійнявся скандал довкола пса, який калічить інших собак

Тим часом небайдужі збирають гроші для порятунку важкопораненого собаки Сірого - це саме його на відео шматував пітбуль. «Там звичайно страшна справа. Собака в шоковому стані, крововтрата, прооперували, 33-35 швів ми наклали, ну велика площа. Відновлюватись буде важко», - розповідає ветеринарний лікар Ігнат Яковлєв.

Сірого місцеві збираються виходжувати усім двором. І кажуть, що на сусіда готові писати нові заяви. Адже побоюються, що незабаром жертвами його собаки можуть стати люди.

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