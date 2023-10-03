Суми, які він любить насправді: на мільйонному хабарі “спалили” мера міста і його поплічника

2 жовтня в Сумах обличчям в асфальт “поклали” мера міста Олександра Лисенка і його поплічника, директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу. Їх затримали на хабарі в 2,1 млн гривень.

Подробиці гучного скандалу — в ексклюзиві ТСН.ua.

Мер Сум “всьо”! СБУ затримала на хабарі!

Отакий не дуже добрий вечір був у Олександра Лисенка. Покрутили на гарячому СБУ спільно з НАБУ його прямо під час отримання хабара. У цей момент йому якраз передавали майже півтора мільйони гривень. І якщо ви думаєте, що цього йому було вдосталь, то ні — це аж зовсім не вершина айсбергу, а лише маленька його частина, бо за рік цей “фраєр” вже отримав понад 2 мільйони хабаря, а це всього лише був черговий транш.

Заробити Лисенко вирішив на смітті та тарифах. Він вимагав гроші від компаній, які займаються побутовими відходами. Але затримали не лише його. “Спалився” з ним на пару і директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба.

В СБУ кажуть, вже задокументували, що ці двоє обкладали даниною місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 130 000 гривень. А якби той відмовився, обіцяли йому великі проблеми з бізнесом.

Що відомо про Олександра Лисенка?

Олександр Лисенко сам із Москви. Його батько, військовослужбовець, на момент народження сина проходив у столиці Росії службу. Згодом Лисенко пішов стопами батька і теж навчався в Донецькому вищому військово-політичному училищі. Закінчив Сумський державний університет та здобув другу вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Ну вчився, видно, добре, бо провернути таку схему, як не крути, треба вміти.

А от у Суми чоловік переїхав у 1984 році. Занурюватися в активне політичне життя почав з 2006 року — тоді він був членом партії всеукраїнського об'єднання “Батьківщина”.

У 2012 та 2014 роках балотувався до Верховної Ради України від “Батьківщини”, а у 2010 та 2015 роках балотувався до Сумської міської ради від тієї ж партії. У цей самий період він був головою сумської міської партійної організації “Батьківщина”.

У 2020 році на виборах його втретє обрали мером міста. Остання декларація, яку можна знайти у відкритому доступі, датована 2020 роком. На той момент, можна сказати, Лисенко “бідував”, бо згідно із задекларованим, у власності мав три земельні ділянки, два невеличких житлових будинки, малесеньку квартиру в Сумах і ще два нежитлових приміщення площею 1300 квадратних метрів. У декларації також записані шість вантажівок і один причіп, а інших автівок, згідно з декларацією, не було.

Дружина Лисенка мала у власності ще недобудований житловий будинок. Станом на 2020 рік зарплата мера Сум за рік склала понад 600 000 гривень, а серед інших доходів значилося майже 7000 гривень відсотків під депозит. Готівкою Лисенко мав десь ще 10 000 доларів та 190 тисяч гривень, а на рахунку було трохи менше 60 000 гривень.

Цікаво подивитися, що насправді пройшло повз декларацію.

Олександр Журба: що відомо про нього

Цікавий персонаж у нас і Олександр Журба. 2 роки з 1998 працював простим робочим у ВАТ “Сумивторресурси”, потім 7 років працював водієм у міжнародних перевезеннях у ТОВ “Сумитрансекспедиція”.

У 2019 став інженером ТОВ “СБК Сумиводбуд”, а потім до 2016 був його директором. Ну і власне з 2016 року він подався у політику.

Вже у лютому Журба отримує посаду заступника директора комунального підприємства “Міськводоканал”. А з середини квітня того ж року Олександра Журбу сумський міський голова призначає своїм заступником з питань ЖКГ.

На цій посаді він був до лютого 2020, а потім розпорядженням міського голови Олександра Журбу посадили вже на два стільця і призначили на посаду директора департаменту інфраструктури міста Суми, з якої у 2021 році депутати міської ради хотіли його звільнити за невиконання департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми.

За що судили Журбу?

Власне за неналежне виконання службових обов'язків Олександра Журбу судили. У 2021 році він був одним із обвинувачених у справі загибелі немовляти у ліфті сумської багатоповерхівки, який до того був капітально відремонтований. Сам чиновник під час перших судових засідань провини не визнавав.

Але, як ви зрозуміли, Журба все одно лишився на посаді.

Доходи Журби

А тепер про його доходи. Те, що відомо з відкритих джерел, то з 2019 року у власності дружини Олександра Журби є квартира та з 2014 земельна ділянка 800 метрів квадратних. Сам Журба з 2019 року має авто 2007 року випуску вартістю близько 5-6 тисяч доларів.

Вже у 2020 році заступник мера мав сукупний дохід 444 451 гривню, з яких понад 137 000 це зарплата, отримана за основним місцем роботи, тобто у виконавчому комітеті Сумської міськради. Ще понад 300 000 гривень він отримав як очільник департаменту інфраструктури.

А ще Олександр Журба мав 35 тисяч доларів грошових активів у власності — це станом на 2021 рік.

А от що насправді нагребли собі ці двоє, покаже слідство. СБУ нині проводить обшуки, тож незабаром будуть результати. А поки в мережі вже почали тролити мера Сум.

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