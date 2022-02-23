Сумських школярів навчили швидко евакуюватись і надавати домедичну допомогу

Навіть найменшенькі змогли діяти швидко і злагоджено.

Евакуюватися за 5 хвилин, витягти людину з-під завалу, зробити їй штучне дихання – цьому нині вчать надзвичайники сумських школярів. Навчання з цивільної оборони у школах нині проводять і для вчителів, і для учнів. Щоб у разі тривожного сигналу - ті знали, що робити.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

«По технічним причинам керівництво школи просить вас покинути приміщення. При евакуації просимо керуватись світловими вказівниками», - лунає у школі.

Посеред уроків школярів виводять з класів, вдягаючись на ходу вони прямують до 4-х виходів, швидко, і без штовханини. Кожен знає куди йти: евакуацію усі 750 учнів школи - проходили не раз. Для повної евакуації школи знадобилося близько 5 хвилин. Але це за умови, коли верхній одяг перебуває поряд з учнем.

«Одяг нам сказали з першого уроку тримати при собі, оскільки нас попередили про можливу термінову евакуацію», - розповіли школярі.

«Ми нещодавно на початковій школі з маленькими без попередження взагалі, і навіть вони змінне взуття перевдягнули, бо це малі діти і вони хвилюються за свої речі і вони їх шукали – то у нас пішло 4 хвилини», - повідомляє директорка закладу.

Навчання з цивільної оборони надзвичайники проводять спільно з поліцією та медиками. У актовій залі старшокласників вчать складати тривожну валізу. Що з собою брати, коли пролунає сигнал тривоги, школярі вже знають. «Документи, одяг щоб перевдягнутися, 2 літри води. Медикаменти першої необхідності, їжу. Гроші», - розповідають школярі.

Як діяти у надзвичайних ситуаціях, учні відпрацьовують вже в спортзалі. Школярі уважно стежать, як зупиняти кровотечу та накладувати джгут. «Більше двох годин не тримати», - запам'ятовують діти.

А ще витягувати людину з-під завалу, особливу увагу надають тим, хто має травми хребта. «Транспортувати потрібно на жорстких ношах, двері зняли і двері ці є жорсткі ноші», - пояснюють рятувальники.

Школярі кажуть, після тренінгів почуваються більш впевнено. Та для початку - бодай не злякаються тривожної сирени.

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