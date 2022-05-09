Сумують за домом і волонтерять: як живуть тисячі українців, які втекли від війни до Німеччини

Сумують за домом і волонтерять: як живуть тисячі українців, які втекли від війни до Німеччини

Мільйони українців покинули свої домівки через війну, яку розв’язала Росія. Понад 280 тисяч перебувають зараз у Німеччині.

Вони намагаються облаштувати життя для дітей, волонтерять і багато хто чекають на повернення з війни своїх чоловіків.

Про людей, які ще 3 місяці тому не уявляли, що стануть біженцями, йдеться в ТСН.

Ганна Петриченко – двічі переселенка, як сама себе називає. У 2014 році з родиною тікала з рідної Горлівки. Приїхала недалеко, до Бахмута. Тепер же з дітьми заїхали аж до Німеччини.

У мирній час у неї був невеликий бізнес – шили дитячі речі. У воєнний усім довелося перепрофілюватися і максимально допомагати військовим.

"Я збираю замовлення від підприємців, які працюють. Складаю список. Із цим списком працюємо, які підприємства можуть закрити ці потреби", – зазначає Ганна.

Тисячі українців втекли від війни до Німеччини – як вони почуваються

Зараз волонтерка у пошуку спеціальної тканини для розгрузок. Про це попросили швачки зі Львова.

Результат спільних зусиль просто на військовому – Ганні присилають фотозвіт. Заразом приходить і нове прохання уже від чоловіка. Він у Краматорську, відповідає там за медичне забезпечення.

Щоби допомогти військовим з медикаментами цілий волонтерський штаб розгорнув пласт посеред Берліну. Це польський інститут імені Пілецького. У підвальному приміщенні – виставка. Експонати розповідають про жахіття концтабору Аушвіц, про голокост, який влаштували нацисти. Саме тут українкам дали приміщення, аби могли допомагати боротися проти геноциду, який влаштували рашисти. У коробках – медикаменти і вже ящики зібраних аптечок. Їх комплектують за натівським зразком. Тут же збирають й тактичні рюкзаки для парамедиків. І дуже тішаться відгукам військових.

Кошти збирають з пожертв, комплектувати приходять і українці, і німці. Працюють навіть діти, їхні малюнки розкладають по рюкзаках.

Їхні дідусі у Другу світову воювали проти нацистської Німеччини. Нині просять у німців допомоги, щоб побороти росіян. Жінки та діти, які тікаючи від війни, опинилися далеко від дому, як на роботу ходять на численні акції на захист України. Кожен намагається робити хоч щось задля перемоги. І кожен сподівається, що це станеться якнайшвидше, бо дуже хочеться додому.