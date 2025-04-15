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Суми у жалобі: що відбувається у місті після кривавого російського ракетного удару
Суми оговтуються після російського теракту. До місця загибелі люди несуть квіти та іграшки.
У Сумах другий день жалоби. У Вербну неділю росіяни поцілили балістикою по середмістю. За останніми даними, унаслідок цього теракту- 35 загиблих і 125 поранених. На місці досі розбирають завали.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.
На місці кривавого російського злочину — імпровізований меморіал із квітів, дитячих іграшок та лампадок. Час від часу сюди приходять рідні загиблих і зовсім незнайомі люди. Вшановують пам’ять невинних жертв.
Кількість постраждалих від удару двох російських ракет — продовжує зростати. На ранок їх вже 125. В лікарнях міста — 44 людини, серед них 10 дітей. За даними медиків семеро поранених перебувають у важкому, але стабільному стані.
Під час атаки Людмила Романенко втратила чоловіка. Сама поранена. ЇЇ вже прооперували. Вона каже, що отримала численні травми та пережила операції.
Вулиця, по якій вдарили російські балістичні ракети — ще перекрита та відновлення електроопор і тролейбусної мережі триватиме щонайменше три дні, кажуть у міській раді.
Сьогодні в різних куточках міста прощатимуться із жертвами російського теракту.
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