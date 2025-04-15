Суми у жалобі: що відбувається у місті після кривавого російського ракетного удару

Суми / © ТСН

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У Сумах другий день жалоби. У Вербну неділю росіяни поцілили балістикою по середмістю. За останніми даними, унаслідок цього теракту- 35 загиблих і 125 поранених. На місці досі розбирають завали.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

На місці кривавого російського злочину — імпровізований меморіал із квітів, дитячих іграшок та лампадок. Час від часу сюди приходять рідні загиблих і зовсім незнайомі люди. Вшановують пам’ять невинних жертв.

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Кількість постраждалих від удару двох російських ракет — продовжує зростати. На ранок їх вже 125. В лікарнях міста — 44 людини, серед них 10 дітей. За даними медиків семеро поранених перебувають у важкому, але стабільному стані.

Під час атаки Людмила Романенко втратила чоловіка. Сама поранена. ЇЇ вже прооперували. Вона каже, що отримала численні травми та пережила операції.

Дата публікації 13:43, 15.04.25 Кількість переглядів 21 Нагородження воїнів під атакою Іскандерів. Скандал у сумах отримав продовження

Вулиця, по якій вдарили російські балістичні ракети — ще перекрита та відновлення електроопор і тролейбусної мережі триватиме щонайменше три дні, кажуть у міській раді.

Сьогодні в різних куточках міста прощатимуться із жертвами російського теракту.

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