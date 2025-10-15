Сунуть танками, БМП та піхотою: росіяни пішли у масований наступ на одній із ділянок фронту

MLRS

Росіяни вдруге за кілька днів пішли механізованим штурмом під Добропіллям. Окупанти намагаються відбити у наших військ село Володимирівка, де частково заблоковані війська противника.

Допомагають відбити ці атаки українські ракетні війська. Установка MLRS типу «Хаймарс», яка стріляє далекобійними ракетами, вкотре допомогла спинити російський наступ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Шість танків, кілька десятків бронемашин і сотні російський піхоти на мотоциклах намагались прорватись до села Володимирівка. Аби відрізати наші війська і розблокувати свої.

Оператор далекобійної установки знову готується до стрільби. Ранок незвично інтенсивний, кажуть воїни ракетних військ. Такого штурму з боку ворога на цій ділянці фронту не було кілька місяців поспіль.

З кожної лісосмуги лунають постріли далекобійної артилерії. На цій MLRS працюють двоє. Поки один кермує гусеничною технікою, інший вносить данні в планшет для пострілу. Ще одна ракета летить в бік колони і таки спиняє її.

Ракетники впевнено стріляють з MLRS, бо саме вони перший екіпаж цієї машини, відколи її поставили в Україну міжнародні партнери. Воїни ще на початку повномасштабного працювали зі «Смерчів». Та у 2022 навіть коли їхали на навчання за кордон, не одразу повірили, що пересядуть на MLRS.

Ця реактивна система така сама, як і «Хаймарс». Тільки той на колесах, а MLRS на гусеничній платформі «Бредлі». Тому геть не боїться багнюки полів Донеччини. Швидко переміщається між лісосмугами, аби вибрати край нашу точку для стрільби. Із неї ракетники спалили не одне укриття ворога. А надто, коли ще через рік, у 2023-му отримали далекобійні ракети «АТАКАМС».

Тоді воїни суттєво обезголовили армію ворога. Тепер прикривають наших штурмовиків на Добропільській операції. Кажуть, ракет не шкодують. І запас є. Хоча й неодноразово відчували, як політичні обставини на міжнародній арені впливають на поставки.

Зараз, щоб знищити MLRS окупанти не шкодують навіть «Іскандерів». А тому розрахунок після кожного пострілу змінює позицію. І поки їдуть на нову, командиру MLRS повідомляють зі штабу — колони росіян остаточно зупинені. Тепер справа за операторами дронів, які добивають ворожу техніку на полі бою.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оточення російських підрозділів і успіхи Добропільської контрнаступальної операції.

