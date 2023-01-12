Сунути з Білорусі до Україну – самогубство: бійці біля кордону переконливо попереджають сусідів

Поки наші військові щодня готуються до імовірної зустрічі ворога, у Білорусі з 16 січня оголосили спільні з Росією авіаційні навчання

Спільні з Росією навчання анонсували у Білорусі, для цього у республіку прибули і літаки з Росії. Однак наші військові заспокоюють: цього чергового брязкання зброєю боятися не варто, то так ворог намагається психологічно тиснути, йдеться в ТСН.

Мережею тим часом поширилося обурення білоруських прикордонників: нарікають, мовляв, що українці нібито погрожують їм жестами. Не до провокацій, бо ж безперервно вправляються в обороні своєї країни, натомість кажуть наші військові.

СБУ, поліція, рятувальники на вулицях міста відточують свої навички. Тож як спецпідрозділи блискавично затримують диверсійні групи і звільняють умовних заручників, підглядають цивільні.

Недалеко вже відточують майстерність ураження противника мобільні вогневі групи тероборони. Удосконалюють різні методи оборони, бо характер ймовірної атаки може залежати від купи факторів, навіть погоди. У теробороні ж переважно місцеві і вони територію вздовж кордону з дитинства добре знають. “Вони чітко можуть скрито вийти на рубіж, нанести ураження”, - переконує камандир бригади Олександ Цись.

Поки наші військові щодня готуються до імовірної зустрічі ворога, у Білорусі з 16 січня оголосили спільні з Росією авіаційні навчання, навіть прибули літаки. Утім ситуація на кордоні контрольована, кажуть у ЗСУ. “Вони звичайно проводять свої тренування, намагаючись продемонструвати свою агресивність. Це їхня демонстрація і психологічний вплив, але ми здатні розрізнити їхні намагання від справжніх дій”, - переконує командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Сунути з Білорусі до Україну – самогубство, кажуть наші військові. Сил і засобів для наступу недостатньо, такі дані нашої розвідки, а ще польських та американських колег. На наш бік стає навіть природа. “Є розлиття річок, які йдуть на користь зміцнення оборони, внаслідок відлиги була така можливість, ми збільшили на декілька десятків тисяч кількість мінно- вибухових загороджень”, - додає Наєв.

Водночас сотні тисяч переглядів у соцмережах набирає відео, де білоруські прикордонники нарікають: українці буцімто вчиняють провокації і погрожують жестами. Та українські військові лише наголошують, захищають своє, а білорусів таки попереджають - в Україну йти не треба. Сусідам радять берегти свої життя і навіть не намагатися переступити кордон.

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