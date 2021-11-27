Суп із качанів, оладки з тирси та чай із гілочок: у Дніпрі влаштували вечерю пам'яті жертв Голодомору

Суп із качанів, оладки з тирси та чай із гілочок: у Дніпрі влаштували вечерю пам'яті жертв Голодомору

Учасники акції зізнаються, що на смак - не дуже. Але це - така ціна життя.

У Дніпрі просто неба всі охочі могли спробувати їжу, якою рятувались українці під час Голодомору.

Про це 27 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Усі так звані "страви" - з трави та бадилля - приготували діти-пластуни. Рецепти - справжні, їх шукали в оповідях тих, кому вдалося пережити трагедію Голодомору 32-го-33-го років. Учасники акції розповідали про злочини радянської влади, що влаштувала штучний голод і смерть мільйонів людей. У руках учасники тримали колоски як символ геноциду українського народу.

У Дніпрі влаштували вечерю пам'яті з їжею часів голодоморів | Новини України

Нагадаємо:

27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

ТСН відшукала унікальні аудіозаписи, на яких майже 40 років зберігались унікальні свідчення самовидців геноциду українців 32-33-го років. Їх записав сільський учитель іще у 80-х, коли тема Голодомору була під забороною.

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